CUT Valparaíso advierte sobre "crisis ficticia" y exige sueldo mínimo de $647.000 para frenar pérdida del poder adquisitivo

En el marco de las negociaciones por el reajuste del salario mínimo y los preparativos para el Día del Trabajador, el secretario provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Valparaíso, Alexis Antinao, conversó con Puranoticia Matinal y lanzó duras críticas a la gestión económica actual y a la postura del Ejecutivo frente a las demandas laborales.

La tensión central radica en la distancia entre la propuesta gubernamental, que busca alcanzar los $539.000, y la exigencia de la CUT de llegar a los $647.000. Para Antinao, esta cifra es necesaria para compensar el alza sostenida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Lo que queremos nosotros es que no se pierda el poder adquisitivo. Ya se está perdiendo el poder adquisitivo respecto de la negociación pasada (...) esto va a seguir aumentando".

El dirigente calificó la situación económica actual como una "crisis que es más ficticia que nada", argumentando que mientras se habla de recortes, grandes empresas del retail han reportado utilidades millonarias y han subido los precios de la canasta básica incluso antes de anunciar congelamientos.

DESEMPLEO Y MATRIZ PRODUCTIVA EN LA REGIÓN

Ante las cifras de cesantía en la región de Valparaíso —que rozan el 10%—, Antinao descartó que el sueldo mínimo sea la causa principal de la falta de trabajo. El secretario de la CUT apuntó a problemas más profundos, como la falta de políticas de pro-empleo y una "matriz productiva deficitaria" basada únicamente en materias primas.

Sobre la escasez de conductores en el transporte público, Antinao reveló que la falta de condiciones laborales dignas provoca una fuga de talentos:

"La gente que se capacitó se fue a trabajar al norte (...) porque las condiciones laborales que le entrega justamente lo que iría a ganar las licitaciones (...) no le entrega las condiciones para que la gente pueda trabajar acá".

CONVOCATORIA AL 1 DE MAYO

Finalmente, el secretario regional hizo un llamado a participar en la conmemoración del viernes 1 de mayo, destacando que será una instancia familiar y libre de violencia. La convocatoria está fijada para las 10:30 horas en la Plaza Sotomayor, desde donde los trabajadores marcharán hacia la calle Carrera para un acto artístico y cultural.

Antinao espera reunir a más de 3.000 personas, incluyendo sindicatos, estudiantes y pobladores, para rendir homenaje a los precursores del movimiento sindical.

"Nunca hemos tenido disturbios nosotros (...) es una conmemoración para las y los trabajadores y lo queremos dar con un sentido muy familiar", concluyó el dirigente.

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