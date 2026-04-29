Cuatro detenidos en Concón por robos en Reñaca: portaban especies sustraídas y herramientas para delinquir

Cuatro personas fueron detenidas en Concón por su presunta participación en delitos de receptación, porte de elementos para la comisión de ilícitos y daños, en el marco de un servicio focalizado realizado por Carabineros de la 4ª Comisaría.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calle Aconcagua con Segunda Transversal, luego que personal policial manejara información respecto de un vehículo cuyos ocupantes estarían involucrados en robos registrados en los sectores de Reñaca y Reñaca Alto.

Al fiscalizar el móvil, los funcionarios controlaron a dos hombres y dos mujeres, todos adultos y con antecedentes policiales, detectando en su interior diversas especies y herramientas comúnmente utilizadas para la comisión de delitos. Ante ello, se procedió a la detención de los cuatro ocupantes.

De manera paralela, Carabineros realizó diligencias para establecer el origen de los objetos encontrados, logrando tomar contacto con dos víctimas que habían denunciado daños a sus vehículos y el robo de especies desde su interior en los sectores de Reñaca y Los Pinos.

Gracias a los antecedentes recopilados, que incluyeron relatos de testigos y registros de cámaras de seguridad, se logró vincular a los detenidos con estos hechos, sumando los delitos de daños y receptación.

En el procedimiento se recuperaron las especies sustraídas, las cuales fueron devueltas a sus respectivos propietarios.

Los cuatro imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para el respectivo control de detención.

PURANOTICIA