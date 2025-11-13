Cuatro camionetas de seguridad reforzarán los patrullajes preventivos en Villa Alemana

El Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó la adjudicación del servicio de patrullaje preventivo municipal externalizado, sumando cuatro nuevos vehículos que permitirán ampliar la cobertura y continuidad del trabajo territorial de Seguridad Pública.

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Villa Alemana se aprobó por unanimidad la adjudicación de nuevas camionetas para el servicio de patrullaje preventivo, un paso clave que permitirá fortalecer el trabajo de seguridad en la comuna mediante la incorporación de nuevos vehículos y mayor cobertura operativa.

La medida, impulsada por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, permitirá contar con cuatro móviles adicionales, que operarán durante los tres turnos diarios –mañana, tarde y noche–, reforzando el patrullaje permanente que ya realiza el municipio a través de su equipo propio.

El alcalde Nelson Estay valoró la aprobación diciendo que "es una muy buena noticia para la ciudad. Hay un trabajo en conjunto entre los funcionarios municipales y el Concejo, que aprueba este tipo de iniciativas que benefician directamente a la gente. Con esta licitación sumamos nuevas unidades que, a contar de unos diez días, estarán operando en la comuna y entregando mayor tranquilidad a las familias”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública, señaló que “hoy ocurrió un hito muy importante para toda la comunidad villalemanina, toda vez que se aprueba el patrullaje externalizado de vigilancia. Esto se suma a los patrullajes constantes que ya tiene el municipio, y nos permitirá desplegarnos con cuatro vehículos más a lo largo de todo el día. En definitiva, brindaremos mayor vigilancia y seguridad a los vecinos”.

El directivo destacó además que la externalización del servicio garantizará continuidad operativa ante cualquier eventualidad, como movilizaciones o contingencias que pudieran afectar la atención municipal. “El objetivo principal es mantener un despliegue permanente y una respuesta oportuna frente a los requerimientos ciudadanos que ingresan por el número único de emergencias 1211”, agregó.

Los patrullajes preventivos municipales, que operan con el número de emergencias 1211, han demostrado ser una herramienta eficaz para la detección temprana y respuesta ante hechos de connotación vecinal y de seguridad. Con esta nueva flota, Villa Alemana da un nuevo paso en su compromiso con la seguridad ciudadana, consolidando un modelo de gestión preventiva, cercana y con presencia constante en los barrios.

PURANOTICIA