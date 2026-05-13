Crece la molestia en El Olivar tras nuevo informe que reforzaría tesis de la demolición: "Es un capricho más del ministro Poduje"

La incertidumbre y la molestia siguen marcando el día a día de decenas de familias damnificadas por el megaincendio de 2024 en el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reafirmara su postura de demoler parte de las viviendas actualmente en proceso de reconstrucción.

La controversia volvió a escalar este martes 12 de mayo, cuando la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, entregó detalles del segundo informe técnico elaborado por el Idiem, documento que detectó fallas estructurales más profundas en 56 casas levantadas para familias afectadas por la tragedia de hace más de dos años.

Estas viviendas presentan avances de obra que fluctúan entre el 50% y el 90%, y algunas incluso debían ser entregadas entre abril y junio de este año. Sin embargo, el nuevo informe técnico fortaleció la posición del Minvu respecto a ejecutar su demolición total, lo que ha generado una fuerte reacción entre los vecinos del sector, quienes acusan falta de información y cuestionan la forma en que se ha llevado adelante el proceso.

Tras conocerse estos antecedentes, Puranoticia.cl se trasladó hasta la parte alta de la Ciudad Jardín para recoger las impresiones de residentes y dirigentes sociales, quienes expresaron su preocupación ante un escenario que, aseguran, profundiza la incertidumbre en medio de una larga espera por recuperar sus hogares.

Una de las voces críticas fue la de Analy Jaque, secretaria de la junta de vecinos El Olivar Renace II Etapa, quien manifestó su desconfianza frente a la información entregada por el Gobierno, comentando que "si hay un informe que lo emita la DOM (Dirección de Obras Municipales), ahí voy a creer que las casas serán demolidas, pero mientras eso no aparezca, yo no les voy a creer nada de lo que dicen".

Consultada por la gestión del ministro Iván Poduje, sostuvo que "hay algunos vecinos que le aplauden su postura y otros que no, porque en ninguna parte van a estar todos de acuerdo, sobre todo los vecinos que tenían entre 50% y 90% de reconstrucción".

La dirigenta también expresó la incertidumbre que enfrentan respecto a la continuidad del proceso de reconstrucción, diciendo que, "si bien, es cierto que nosotros firmamos por una casa, en estos momentos ni siquiera hay una constructora que nos haya presentado Serviu, porque ahora son la entidad patrocinante de las reconstrucciones. Pero no nos han presentado nada, no tenemos constructora, no tenemos planos, solamente la casa que nos mostraron en un papel. Nada más".

Así prosiguió su crítica al Servicio de Vivienda y Urbanización diciendo que "en este momento, después que nos hicieron firmar por la desvinculación de la empresa, de la constructora y del contrato que teníamos, no hemos tenido ni una información de Serviu. Yo he preguntado, pero no nos dan ninguna información de nada. Los vecinos, tanto yo como damnificada, estamos en cero y no sabemos nada".

Respecto a la posibilidad de que las demoliciones se concreten en los próximos días o semanas, Jaque expresó que "es un balde de agua fría, por supuesto. Hay varios vecinos que están en oposición a la demolición y ellos pusieron unos recursos, donde cada persona protege su bien como lo estime conveniente y eso es lo que están haciendo los vecinos, defendiendo lo que ellos creen que es de ellos".

Otro vecino del sector, Mario Retamales, también cuestionó duramente la decisión del Ministerio de Vivienda, asegurando que los informes previos no justificaban una demolición total de las viviendas. "Como dicen los certificados, esto no requiere demolición, sino que una reparación, así que encuentro que es un gran retroceso el que está haciendo el ministro al ordenar demoler esto, porque al final somos los vecinos los damnificados que quieren volver a sus casas", sostuvo.

Respecto al acercamiento con autoridades del Serviu, expuso que "han venido, pero no hemos podido avanzar en soluciones porque aquí las casas están con más del 90% avanzadas y que las quieran demoler yo lo tomo como un capricho más del ministro Poduje porque los certificados dicen que no hay que demoler, pero él dice que sí. Son dimes y diretes donde al final los únicos perjudicados son los vecinos".

Junto a reconocer que "nadie quiere recibir una casa que esté parchada", el vecino de El Olivar recordó que "estas casas las están entregando por emergencia. Esto fue ocasionado por una emergencia, este no es el subsidio que están esperando a los vecinos hace años cuando postularon para estas casas. Son las casas de ellos, que ya deberían estar repuestas a esa altura de los casi dos años y medio del incendio".

La situación se vuelve aún más compleja ad portas del invierno, especialmente para aquellas familias que aún viven en soluciones provisorias. Sobre ese escenario, Retamales explicó que "nosotros construimos atrás de la casa porque no podíamos esperar tanto tiempo, así que nos construimos algo provisorio. Estamos esperando que este invierno no sea tan duro como los que han pasado, aunque sí están diciendo que viene muy fuerte la corriente del Niño este año. Esperamos que este invierno no sea tan crudo, aparte de que estamos solos y nos golpea bien fuerte el viento".

Finalmente, el vecino adelantó que parte de la comunidad analiza nuevas acciones ante lo que consideran incumplimientos de la autoridad. En ese contexto, manifestó que "hay varias medidas que están tomando los vecinos y algunas que no creo que las quieran comunicar todavía. El ministro Poduje ha dado hartas fechas que no ha cumplido. Así que estamos esperando eso, estamos esperando que se cumplan los plazos que él dio para poder hacer algo en contra, algo para poder reclamar, porque si él da fechas y no ha pasado nada, es porque tampoco tiene cómo avanzar. Él mismo llegó aquí tirando piedras para todos lados, de que va a derrumbar las viviendas, pero es difícil llegar y hacerlo porque se está saltando hartas leyes".

Así, mientras el segundo informe del Idiem reforzaría la tesis del Minvu de avanzar con la demolición de las viviendas cuestionadas, en El Olivar la sensación predominante entre muchos damnificados es de frustración y abandono. A más de dos años del megaincendio, varias familias siguen sin una solución definitiva y observan con preocupación cómo la reconstrucción vuelve a abrir un nuevo capítulo de incertidumbre.

PURANOTICIA