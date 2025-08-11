Core de Valparaíso cada vez más polarizado: Oficialismo acusa a Republicanos de "mostrar su peor cara" al rechazar proyectos clave

La polémica conversación que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo con el secretario ejecutivo del Consejo Regional, Enrique Astudillo, donde un micrófono abierto permitió escuchar cómo se refirió en duros términos –insultos incluidos– a los cores del Partido Republicano, siguen sacando chispas.

Cabe recordar que en la charla se le escucha decir –a través del micrófono aún abierto– que los cores de la colectividad de derecha "están conspirando para cagarte (sic)", que el antiguo Consejo "no tenía la maldad que tienen estos culiaos", que "están pensando en cómo ir a la Contraloría" y que "el «piño Barchiesi» te quiere cagar".

Los consejeros regionales aludidos –a través de su jefe de bancada, el core Cristian Fuentes– señalaron que "es lamentable y desilusiona, porque el Core no es una trinchera política, es un órgano colegiado que representa a las 38 comunas de la región y su misión es cuidar cada peso del presupuesto regional que se invierte. Entonces, si el Gobernador Regional interpreta ese trabajo como una amenaza o como una conspiración, claramente está desvirtuando el corazón del sistema de peso y contrapeso que define cualquier democracia regional sólida".

Pues bien, ahora fueron los cores del oficialismo los que se pronunciaron frente a esta polémica. A través de una declaración de cuatro puntos –a la que Puranoticia.cl pudo acceder– rechazaron el tenor de la conversación, pero también realizaron duros cuestionamientos a la labor del Partido Republicano en el Core de Valparaíso.

En primer lugar, señalaron que "no compartimos la forma en que (el gobernador Rodrigo Mundaca) se dirigió a las y los colegas, lo cual ocurre al calor de un pleno, en una conversación privada. Promovemos que, frente a cualquier diferencia, se debe propiciar un clima de respeto y buena comunicación entre nuestros pares".

Asimismo, indicaron que "nuestro compromiso con la fiscalización es una responsabilidad fundamental mandatada por ley, y es esencial para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Ejercemos esta labor de manera constante, participando activamente en comisiones de fiscalización y desplegándonos en terreno para verificar que cada inversión beneficie directamente a nuestra región".

"Es nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo con firmeza", agregaron.

Luego, en el punto más duro del comunicado de los consejeros del oficialismo, plantearon que, "a pesar de ello, y sobre las recientes declaraciones de la bancada, queremos reconocer que Republicanos se ha opuesto prácticamente a todas las iniciativas que buscan beneficiar a las comunidades de la región de Valparaíso".

De hecho, las autoridades pro-Gobierno advirtieron que "en las instancias de diálogo que hemos buscado desde el inicio de esta nueva administración, las y los consejeros regionales de oposición han mostrado su peor cara al momento de rechazar proyectos tan significativos como la extensión del Programa de Habitabilidad (Gore - Minvu), la Estrategia Regional de Desarrollo, fondos para organizaciones comunitarias y recientemente el Fondo de Medios de Comunicación Social".

"Estos son solo algunos de los ejemplos donde la bancada republicana lamentablemente ha primado un sesgo ideológico por trabajar en relación a las reales necesidades de la región de Valparaíso", agregaron en este comunicado de cuatro puntos.

Finalmente, los oficialistas invitaron a los republicanos a “enfocarse en solucionar los problemas de las y los chilenos y, por sobre todo, de la gente de la región de Valparaíso".

PURANOTICIA