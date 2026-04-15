Contraloría descarta denuncia por acoso laboral contra la recién nombrada Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso

La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Valparaíso, resolvió desestimar una denuncia por acoso laboral presentada contra la exadministradora municipal de Algarrobo, Carolina Sangüesa Blazquez, quien recientemente fue designada como Seremi del Trabajo y Previsión Social.

La acción fue interpuesta por una exfuncionaria a honorarios de la Municipalidad de Algarrobo, quien acusó a la abogada de profesión –junto al alcalde de la comuna, Marco Antonio González– de incurrir en prácticas como exigencias horarias indebidas, maltrato verbal, burlas, intimidaciones y retrasos en el pago de honorarios.

No obstante, tras analizar los antecedentes, el órgano contralor concluyó que “no es posible enmarcar las situaciones que la denunciante expone en la hipótesis de acoso laboral”, descartando así la configuración de este tipo de conducta.

El organismo determinó que respecto del alcalde González “no se vislumbra alguna conducta constitutiva de acoso laboral”, mientras que en el caso de Sangüesa, indicó que “no aparece que existan antecedentes suficientes para calificarlas como acoso laboral, sino que más bien se aprecia que ellas dicen relación con el ejercicio propio de labores de coordinación del servicio contratada a la denunciante”.

Otro elemento clave considerado por la Contraloría dice relación con la naturaleza del vínculo contractual, ya que la denunciante prestaba servicios bajo modalidad a honorarios. En ese contexto, la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado recordó que estas relaciones se rigen por las condiciones establecidas en el contrato, y no por el estatuto administrativo aplicable a funcionarios públicos.

Asimismo, el documento advierte que no existen antecedentes que respalden algunas de las acusaciones más graves, señalando que “en cuanto a la retención del pago de honorarios, la recurrente no aporta antecedentes que den sustento a tal alegación”.

En definitiva, la Contraloría Regional de Valparaíso resolvió en el documento al que accedió Puranoticia.cl que "desestima, en esta oportunidad la denuncia presentada (...) por lo que no procede la instrucción de un procedimiento disciplinario".

OTRAS DENUNCIAS EN ANÁLISIS

Pese a este fallo, la situación de la actual Seremi del Trabajo no está completamente cerrada en el organismo fiscalizador. Según pudo confirmar Puranoticia.cl, existen al menos otras dos denuncias que continúan en evaluación por parte de la Contraloría.

Una de ellas dice relación con presuntos hechos de violencia que Sangüesa habría protagonizado contra trabajadoras del aseo durante una actividad municipal en Algarrobo, antecedentes que aún están siendo revisados por el ente contralor.

Cabe recordar que tanto esta denuncia como la relacionada con acoso laboral fueron dadas a conocer por Puranoticia.cl antes de que Carolina Sangüesa asumiera como Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Valparaíso.

De esta manera, la resolución de la Contraloría Regional descarta, por ahora, la existencia de acoso laboral en uno de los casos más relevantes que involucraban a la ahora autoridad regional. Sin embargo, la continuidad de otras investigaciones mantiene abierto el flanco sobre su gestión anterior en el Municipio de Algarrobo, en momentos en que hoy ejerce un rol clave en materias laborales a nivel regional.

PURANOTICIA