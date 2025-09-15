Continúa desesperada búsqueda del menor de 14 años desaparecido en playa de Valparaíso

Sin resultados positivos continúa la búsqueda de un adolescente de 14 años que se mantiene desaparecido desde la tarde del sábado 13 de septiembre, tras hacer ingreso al mar en el sector de la playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.

La Armada de Chile, el Servicio de Botes Salvavidas, la Municipalidad de Valparaíso y la Delegación Presidencial Regional colaboraron con más de 70 personas en la rebusca de este menor de edad que no pudo salir por sus propios medios del mar.

El subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, capitán de Fragata Litoral, Giovanni Grassi, explicó que "hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Sin embargo, vamos a mantener patrullajes terrestres en el borde costero".

El procedimiento de la Armada de Chile se retomó a las 7:00 de la mañana de este lunes, dando inicio nuevamente al despliegue de unidades en el sector costero de la comuna y ampliando la radio de búsqueda para tener resultados satisfactorios.

Cabe hacer presente que desde las 12:00 horas, aproximadamente, también se sumará un vuelo de un helicóptero naval, buscando coincidir con la hora de las mareas más bajas para poder tener una mejor visual en su vuelo por el sector.

PURANOTICIA