Conmoción en Viña del Mar: encuentran sin vida a joven de 19 años que era buscada por sus familiares y amigos en el sector de Recreo

Conmocionada se encuentra la comunidad del sector de Recreo, en Viña del Mar, luego que fuera hallada sin vida una joven de 19 años que no había mantenido comunicación con sus familiares ni seres queridos por largas horas.

Preocupados por la falta de contacto con la joven, familiares hicieron ingreso al domicilio ubicado en la calle Hernando de Magallanes, donde se encontraron de frente con la dramática escena de que la persona buscada ya no presentaba signos vitales.

Según consigna Alerta V Costa, al lugar concurrieron funcionarios de Carabineros, quienes resguardaron el sitio del suceso y pusieron en antecedentes al Ministerio Público, que instruyó la presencia de personal especializado para indagar el hecho.

El cadáver de la joven de 19 años presentaría una data de muerte de alrededor de 18 horas, mientras que la causa de su deceso aún es materia de investigación.

De igual manera, se indicó que las diligencias forenses serán claves para determinar las circunstancias en las que esta persona perdió la vida en su domicilio.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA