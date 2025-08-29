Conductores de micro protagonizan violenta pelea con cadenas en el centro de Viña

A raíz de un conflicto vial, dos conductores del transporte público protagonizaron una violenta riña a golpes en pleno centro de Viña del Mar.

La pelea se registró a la altura del paradero de la plaza Parroquia, e incluso se advierte que uno de ellos utilizó una cadena para poder agredir al otro.

Según consigna Alerta V Costa, los conductores pertenecen a las empresas Olivares y Sol de Pacífico, que cubren el tramo La Calera - Valparaíso.

El hecho fue registrado por un pasajero y en él se puede ver que la pelea termina con uno de los conductores huyendo tras ser agredido con la cadena.

