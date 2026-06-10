Conductor sale eyectado tras grave accidente de minibús en la ruta 78 de San Antonio

Un accidente de tránsito registrado en la ruta 78 de San Antonio dejó a un conductor lesionado, luego que saliera eyectado del minibús que conducía.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas en el kilómetro 84 de la autopista, en dirección a Santiago.

Al llegar al lugar, personal policial constató la presencia de un minibús con daños de consideración y sin ocupantes en su interior. Durante la inspección del sitio del suceso, los funcionarios encontraron al conductor a pocos metros del vehículo.

Según los antecedentes preliminares, el hombre habría salido eyectado a través del parabrisas producto de la fuerza del impacto. Al momento de ser asistido se encontraba consciente, aunque presentaba una herida en la zona frontal de la cabeza.

Equipos de emergencia concurrieron al lugar para prestarle los primeros auxilios y luego una ambulancia lo trasladó al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Desde el recinto asistencial se informó que el paciente permanece estable y fuera de riesgo vital, aunque con lesiones de carácter reservado.

A raíz del procedimiento, una de las pistas de circulación permaneció temporalmente restringida, mientras se desarrollaban las labores de emergencia y despeje de la vía. El tránsito se mantuvo con bajo flujo vehicular controlado.

PURANOTICIA