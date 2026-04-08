Conductor en estado de ebriedad intentó atropellar a carabinero tras negarse a pagar combustible en servicentro de San Felipe

Sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de los hechos quedaron dos individuos que fueron detenidos tras protagonizar un violento incidente en la localidad de Curimón, comuna de San Felipe.

Se trata de S.R.O. (22), quien fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe por manejo en estado de ebriedad, estafa y atentado contra la autoridad, mientras que su acompañante, R.E.F. (28), fue acusado de amenazas en contra de Carabineros.

El fiscal Julio César Palacios expuso que los hechos se originaron en un servicentro Shell ubicado en calle Santiago Bueras, donde ambos llegaron a bordo de una SUV Nissan Kicks y cargaron combustible por un monto cercano a los 55 mil pesos.

Posteriormente, el conductor argumentó problemas con su tarjeta y se negó a pagar, lo que motivó al trabajador a solicitar la presencia de Carabineros.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales solicitaron la documentación, instante en que el sujeto encendió el vehículo y aceleró, intentando atropellar a uno de los uniformados, para luego darse a la fuga por la ruta CH-60 en dirección a Los Andes.

Se inició así una persecución, que culminó a la altura del callejón Su, donde la congestión vehicular impidió la huida. En ese momento, el acompañante opuso resistencia a la detención, generándose un forcejeo con un carabinero, acción que terminó con ambos en el suelo. El individuo fue finalmente reducido por los uniformados, mientras profería amenazas de muerte contra el funcionario.

Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados al Hospital San Camilo de San Felipe, donde el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, que arrojó 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando su estado de ebriedad.

La magistrada Carla Rigotti fijó un plazo de 120 días para la investigación.

PURANOTICIA