Plan «Escudo de Barrio» llega a San Antonio: autoridades levantan puntos críticos y prometen intervenir el sector Bellavista

Hasta la sede vecinal de Villa Génesis llegaron el seremi de Seguridad, Hernán Silva, y la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, para reunirse con vecinos del sector de Bellavista, en San Antonio, y conocer en terreno los principales problemas de seguridad que afectan al sector, que será intervenido a través del Plan Escudo de Barrio.

Durante el encuentro, los vecinos plantearon una serie de situaciones que, a su juicio, están incidiendo en la seguridad del barrio. Entre ellas mencionaron la existencia de puntos críticos asociados a delitos e incivilidades, instalación de rucos, sitios eriazos y terrenos abandonados, además de espacios de propiedad fiscal que actualmente no cuentan con cierres perimetrales.

A estos problemas se suman microbasurales y basurales clandestinos, vegetación que genera puntos ciegos, iluminación deficiente y deterioro de espacios públicos, condiciones que contribuyen a aumentar la percepción de inseguridad en el sector.

Frente a este escenario, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, informó que Bellavista forma parte de los sectores incorporados al plan «Escudo de Barrio», iniciativa que contempla una intervención coordinada de distintas instituciones públicas para abordar factores asociados a la seguridad y recuperar espacios deteriorados.

El programa busca combinar medidas de prevención social y situacional, recuperación de espacios públicos y acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los barrios.

El seremi explicó que "el objetivo es avanzar, junto a la comunidad y el municipio, en un plan de intervención concreto que permita recuperar el barrio y contribuir directamente al bienestar y seguridad de sus vecinos. Esta ha sido una primera reunión informativa para dar a conocer el plan a la comunidad e iniciar un trabajo conjunto que esperamos traiga resultados en el corto plazo".

Tras la reunión, autoridades y vecinos realizaron un recorrido por distintos puntos identificados como críticos, con el objetivo de levantar información directamente desde la comunidad y definir las áreas que requerirán intervención.

Entre las principales solicitudes planteadas estuvieron el fortalecimiento de la presencia preventiva de Carabineros y de los equipos de seguridad municipal, la recuperación y mantención de espacios abandonados, mejoras en iluminación y la instalación o reparación de cierres para aumentar la seguridad situacional.

El recorrido incluyó la Escuela P. André Coindre, establecimiento que, según se expuso durante la visita, ha sido afectado por diversos robos.

Al término de la actividad, Silva destacó el trabajo realizado junto a los vecinos y explicó que "estamos finalizando una productiva reunión que hemos tenido con los vecinos del sector de Bellavista, donde se va a implementar el «Escudo de Barrio» proyectado por el Gobierno para dar mejor seguridad a la ciudadanía. En este caso estamos finalizando en el colegio del sector para conocer sus problemas y buscar soluciones rápidas".

PURANOTICIA