Condenan a más de 67 años de cárcel a cuatro sujetos por un homicidio y otros ilícitos en Viña del Mar

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar se llevó a cabo el juicio en contra de cuatro hombres de nacionalidad chilena, acusados por el Ministerio Público por una serie de hechos de connotación pública que ocurrieron en el sector alto de Forestal.

Dentro de los delitos imputados estaba el homicidio que afectó a una víctima de nacionalidad colombiana, apodado el “Tatu”, hecho ocurrido el 9 de septiembre del año 2024 en la población Puerto Aysén.

La Fiscalía logró más 67 años de pena efectiva para Luis Sánchez Navarrete de 43 años, Kevin Álvarez Briones de 24 años, Mauricio Maldonado Lagos de 46 años y Maicol Barrera Briones de 28 años.

La Fiscal ECOH expuso durante el desarrollo del juicio que "los acusados se transportaban en un vehículo conducido por Sánchez Navarrete y al ver estos a la víctima, los acusados Barrera Briones y Álvarez Briones descendieron del móvil portando armas de fuego y con ánimo homicida le dispararon en reiteradas oportunidades, logrando herirlo en brazos, piernas y tórax, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte. Luego de dispararle a la víctima, ambos imputaron subieron nuevamente al vehículo conducido por el imputado Luis Fabián Sánchez Navarrete y juntos se dieron a la fuga en dirección desconocida”.

El 11 de noviembre del mismo año, en el marco de una orden de entrada y registro ejecutada por la Brigada de Homicidios en la Población Puerto Aysén, se logró incautar en poder de Sánchez Navarrete droga, un rifle a postón, balanzas digitales, dinero efectivo y diversas especies. Por este hecho se le acusó por tráfico de drogas y cultivo.

El Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, que permitieron al Tribunal dar por acreditados dos hechos materia de la acusación.

“El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó sentencia condenatoria respecto de tres sujetos por delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego ocurridos el día 9 septiembre del año 2024. Condenó a Luis Sánchez Navarrete alias “El rey” a una pena de 13 años de prisión mayor en su grado medio, como autor de un delito de domicilio en perjuicio de la víctima Daniel Ríos Calero y además a una pena de 3 años y un día como autor de un delito de porte ilegal de arma de fuego. En la ejecución de este delito también participaron los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones, quienes fueron condenados, el primero de ellos Kevin a una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de este homicidio y a 4 años y un día como autor de un delito de porte ilegal de arma de fuego. En tanto su hermano Michael Barrera Briones, por este homicidio, fue condenado a 14 años de presidio mayor en su grado medio y lleva una pena de 4 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor de un delito de porte de arma de fuego”, expuso.

Cabe señalar que Sánchez Navarrete también fue condenado a una pena de 8 años como autor de un delito de tráfico ilícito de droga ocurrido el 11 de noviembre del año 2024, mientras que Maldonado Lagos fue absuelto de los cargos imputados, al igual que los otros tres acusados en dos hechos cometidos en el mismo sectores en fechas previas al homicidio del “Tatu”.

(Imagen referencial)

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