Condenan a 34 años de cárcel a una pareja por delitos sexuales contra una menor de edad en Nogales

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, la Fiscalía de La Calera llevó a juicio a un hombre de 51 años y una mujer de 32 por delitos de connotación sexual en contra de una menor de edad.

Los hechos, según expuso el fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián De La Fuente, ocurrieron entre los años 2016 y 2017 en la comuna de Nogales, cuando la víctima tenía apenas entre cuatro y cinco años de edad, delitos cometidos por su propia madre y por su conviviente.

Se llevó a juicio, como expuso el persecutor, prueba coherente y contundente, que incluyó la declaración de peritos, prueba documental y testimonial.

“Se ha logrado acreditar más allá de toda duda razonable que los acusados cometieron estos deleznables delitos en contra de la víctima, tal como se plantea en la acusación, en donde ambos concertados realizaron indistintamente actos de connotación sexual y relevancia, configurándose los delitos que persigue de violación de persona menor de 14 años y de abuso sexual reiterado cometido en contra de persona menor de 14 años, correspondiéndole a ambos acusados participación en calidad de autores”, señaló durante el desarrollo del juicio.

Además, en la sentencia el Tribunal valoró el testimonio prestado por la propia víctima durante el desarrollo del juicio.

“De esta forma, el cúmulo probatorio latamente desarrollado por estos sentenciadores fue valorado, en su conjunto, como suficiente, congruente, coherente y armónico para asentar la credibilidad de la víctima, al resultar esencialmente convergente con sus dichos y por aportar desde sus distintos puntos de conocimiento de los hechos y relación con la afectada de diversos elementos que corroboraron, reforzaron y complementaron el contenido de su testimonio”, señala la sentencia.

El Tribunal condenó a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

Ambos como autores de abuso sexual consumando, mientras que el varón como autor de un delito consumado de violación de una persona menor de 14 años y a la mujer como coautora del mismo ilícito.

Se les condenó además a penas accesorias y a las accesorias especiales por el tipo de ilícito que contempla la legislación, entre ellas la prohibición de los condenados de aproximarse a la ofendida a su domicilio, lugar de estudio o cualquier lugar donde se encuentre por el mismo término de la pena principal.

