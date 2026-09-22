Armada desplegó amplio operativo para evacuar a tripulante que presentó graves problemas de salud a más de 2 mil km de Valparaíso

Luego de recibir un llamado del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de España, solicitando la evacuación médica inmediata de un tripulante del pesquero “Mar de Java”, que presentó graves problemas de salud; la Armada de Chile activó de inmediato los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones que requieren la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Para ello, pasado el mediodía del domingo 20, se dispuso el OPV “Comandante Toro” zarpara junto a un buzo de la Partida de Salvataje, personal médico naval y el helicóptero Naval – 56, destinado en Talcahuano, para ir al encuentro del pesquero, que se encontraba a 1.121 millas náuticas (2.076 kilómetros) de Valparaíso.

Tras efectuar las coordinaciones con el Capitán del pesquero, a las 08:30 horas de este martes 22 de septiembre, el Naval – 56 trasladó hasta el pesquero “Mar de Java” al personal médico, que verificó los signos vitales del paciente de 55 años, de nacionalidad angoleña y, posteriormente, este fue evacuado al Patrullero de Zona Marítima “Comandante Toro”, donde fue estabilizado.

A las 11:30 horas y desde unas 100 millas náuticas (185 kilómetros) de la isla San Félix, mediante el Naval – 56, el paciente fue llevado hacia la isla, donde lo esperaba el avión Casa 295 (Naval-502), perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval, para efectuar su traslado hacia la Base Aeronaval Concón, donde aterrizó cerca de las 15:30 horas y donde lo esperaba una ambulancia para transportarlo hacia un recinto hospitalario.

Respecto de toda la logística y de los medios desplegados que significó realizar esta aeroevacuación médica el Comandante del OPV “Comandante Toro”, Capitán de Fragata Felipe Rivera, indicó que: “El día de hoy, en un trabajo coordinado entre la Unidad bajo mi mando, el Naval – 56 del Grupo Aeronaval de Talcahuano, el Naval – 502 del Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-1 y personal médico del Hospital Naval “Almirante Nef”, se efectuó la evacuación médica de un tripulante angoleño que se encontraba a bordo del pesquero “Mar de Java”, de bandera portuguesa.

Al momento de la activación del operativo el domingo 20 de septiembre, el pesquero se encontraba a más de 1.100 millas náuticas del puerto más cercano; por lo que se dispuso el zarpe inmediato de la Unidad, permitiendo con las primeras luces del día de hoy efectuar la evacuación del tripulante desde el pesquero, su estabilización a bordo del OPV y posterior traslado en aeronave a la isla San Félix y luego, al continente”.

Por su parte, el piloto del avión Casa – 295, Capitán de Corbeta Rafael Claren señaló que: “En esta operación se destaca la polivalencia de los medios navales participantes, la alta coordinación que puede combinar un buque, un helicóptero y un avión para poder rescatar a esta persona y trasladarla de forma segura al continente”.

La Armada de Chile indicó que "mantiene permanentemente disponibles sus capacidades navales, aeronavales y terrestres para responder ante emergencias marítimas y desarrollar operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, manteniendo como prioridad la salvaguarda de la vida humana en el mar".

(Imagen: Armada)

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