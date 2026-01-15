Conaf hizo un llamado a prevenir incendios forestales ante altas temperaturas en la región de Valparaíso

Con motivo de la Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales que rige en el territorio continental de la región de Valparaíso y la Alerta Amarilla por calor intenso vigente en las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) solicitó a la población reforzar las medidas de autoprotección para evitar la ocurrencia y mitigar el daño de posibles siniestros en la zona.

Al respecto, el director regional de la entidad, Mauricio Núñez, explicó que “podrían registrase hasta 36°C de temperatura a partir de este viernes 16 de enero y durante el fin de semana, en sectores de la precordillera y los valles precordilleranos de la región, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. A esto se suma la baja humedad relativa, fuertes vientos de hasta 40 km/h y vegetación seca, lo que conforma un escenario propicio para el inicio y la propagación de incendios forestales”.

Añadió que “considerando estas condiciones de riesgo, hacemos un nuevo llamado a la prevención: no usar fuego ni herramientas eléctricas (soldadoras, desbrozadoras o esmeriles angulares) en actividades al aire libre; evitar el uso de maquinarias agrícolas; no quemar basura ni vegetación; no arrojar colillas de cigarro en bordes de carreteras o caminos; cuidar que los niños no jueguen con fósforos o encendedores, y denunciar cualquier acción negligente o malintencionada a los números 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones”.

Asimismo, recalcó que “hoy, como institución, activamos patrullajes preventivos en zonas de riesgo y alta incidencia histórica de incendios forestales, así como en parques y reservas nacionales de la región, donde está estrictamente prohibido el uso del fuego en cualquiera de sus formas, de cocinillas a gas e incluso fumar. También efectuarán patrullajes los servicios del agro, unidades de Gestión de Riesgo de Desastres municipales y Carabineros”.

Durante el actual periodo de alta ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, que comenzó el 1 de julio del año pasado y culminará el 30 de junio del presente, Conaf ha registrado 282 siniestros en la región de Valparaíso, los cuales han consumido una superficie de 1.009 hectáreas.

