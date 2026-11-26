El Festival Internacional Teatro a Mil 2027 llegará a Viña del Mar con cuatro propuestas escénicas que cruzan lenguajes, países y generaciones. Bajo el lema «Lo vas a vivir», el Teatro Municipal de la ciudad recibirá en enero un programa de circo contemporáneo, teatro y música en vivo.

El homenaje a Mon Laferte, nacida en la Ciudad Jardín, ocupará un lugar especial. «TE AMO» se estrenará mundialmente como una creación circense inspirada en su universo artístico. Compartirá programación con «Casting Lear», una versión imprevisible de Shakespeare; «El invencible verano de Liliana», adaptación de la novela premiada con el Pulitzer; y «The Juliet Letters», un concierto teatral construido a partir de cartas íntimas.

«TE AMO»: UN HOMENAJE A MON LAFERTE DESDE SU CIUDAD NATAL

Fundación Teatro a Mil rinde homenaje a Mon Laferte con «TE AMO», una producción de circo contemporáneo sin diálogos, dirigida por Yaron Lifschitz, director artístico de la compañía australiana Circa. El montaje será interpretado por artistas chilenos y está dirigido a mayores de 12 años.

La obra es una coproducción de Fundación Teatro a Mil, el Teatro Municipal de Viña del Mar y el Festival GREC de Barcelona, con la colaboración de la Embajada de Australia en Chile.

Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil, destaca el sentido de este homenaje: “Mon Laferte es una artista extraordinaria que ha demostrado una enorme capacidad para transitar entre distintos lenguajes. Su obra va mucho más allá de la música, también se expresa a través de las artes visuales y de proyectos que dialogan con nuestra memoria y nuestra identidad. Para Fundación Teatro a Mil ha sido un privilegio acompañar esa trayectoria y contribuir a que nuevas audiencias conozcan las múltiples dimensiones de su trabajo”.

Lejos de recrear un recital, Lifschitz propone un espacio imaginario donde los ecos de las canciones de Mon Laferte cobran vida a través del movimiento. Los cuerpos se encuentran, se aferran y se quiebran, mientras su música construye la atmósfera del espectáculo. “Realmente no me interesa mucho la superficie. Busco profundidad”, señala el director.

«EL INVENCIBLE VERANO DE LILIANA»: DEL PULITZER AL ESCENARIO

La novela de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias y Autobiografía, llega al teatro con una historia sobre memoria, violencia y duelo. La autora reconstruye la vida de su hermana Liliana, asesinada por su exnovio en 1990, a través de cartas y documentos personales.

La adaptación de Amaranta Osorio está dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Cecilia Suárez, reconocida por La casa de las flores. La obra dura 75 minutos y está recomendada para mayores de 15 años. Durante la gira mexicana, Suárez destacó la invitación del montaje a interrogar las conductas masculinas frente a la violencia.

«CASTING LEAR»: UN SHAKESPEARE DIFERENTE CADA NOCHE

La directora y dramaturga española Andrea Jiménez parte de una experiencia personal: su padre nunca ha entrado a un teatro. A partir de ella, reinventa El rey Lear en un espectáculo que mezcla el clásico de Shakespeare con una historia familiar contemporánea.

Cada función contará con un actor chileno distinto, que subirá a escena sin conocer previamente el texto. Los invitados son Francisco Melo, Francisco Reyes, Alejandro Goic y Roberto Poblete. El público descubrirá quién participa al comenzar la función.

Dirigida por Andrea Jiménez y Úrsula Martínez, «Casting Lear» obtuvo en 2025 los Premios Max al Mejor Espectáculo de Teatro y a la Mejor Adaptación o Versión de Obra Teatral. Dura 90 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

«THE JULIET LETTERS»: CARTAS ÍNTIMAS Y MÚSICA EN VIVO

Inspirado en el álbum The Juliet Letters, de Elvis Costello y The Brodsky Quartet, y en las cartas dirigidas a Julieta Capuleto en Verona, este concierto teatral chileno convierte la correspondencia personal en materia escénica. La propuesta reivindica la intimidad y la pausa de las cartas escritas a mano.

El elenco reúne a Néstor Cantillana, en el rol de “El Evocador”, Juana Ringeling y Mariel Mariel. Los acompaña en vivo el Cuarteto Á, ensamble femenino de cuerdas que combina sonoridades clásicas con efectos electrónicos, loops y sintetizadores. Dura 75 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

FUNCIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

«TE AMO» : [Fecha y hora por confirmar] · función privada

: [Fecha y hora por confirmar] · función privada «El invencible verano de Liliana» : [Fecha y hora por confirmar]

: [Fecha y hora por confirmar] «Casting Lear» : [Fecha y hora por confirmar]

: [Fecha y hora por confirmar] «The Juliet Letters»: [Fecha y hora por confirmar]

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Habrá un 25% de descuento para personas afiliadas a Caja Los Héroes y menores de 25 años, a través de teatroamil.cl y Ticketplus. Fechas, horarios y condiciones estarán disponibles en teatroamil.cl.

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