Con drogas y armas detienen a sujeto que conducía un automóvil robado en Casablanca

Carabineros de la 5ª Comisaría de Casablanca recuperaron un automóvil con encargo vigente por robo y procedieron a la detención de su conductor.

Durante un patrullaje preventivo, personal policial se percató de un vehículo que permanecía estacionado en sentido contrario al del tránsito.

Al proceder a fiscalizar el auto y al conductor, los uniformados evidenciaron que el número de chasis no correspondía a las placas patentes que portaba el vehículo, arrojando encargo vigente por el delito de robo desde abril de este año.

Además, al revisar el interior del automóvil, se encontró un bolso con dosis de drogas como marihuana y cocaína, junto con un cuchillo y dinero en efectivo.

Informada la Fiscalía, se dispuso que el imputado pase a control de detención.

PURANOTICIA