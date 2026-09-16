Complejo fronterizo Los Libertadores retoma el tránsito para todo tipo de vehículos y vuelve a operar durante las 24 horas

Desde las 09:00 horas de Chile y Argentina se dio inicio a la atención de horario de verano modalidad 24 horas para todo tipo de vehículos, en el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

Esto, dada la positiva evaluación de pronósticos meteorológicos realizados por los equipos técnicos de las vialidades de ambos países.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, indicaron que "no obstante, lo anterior dadas las condiciones meteorológicas cambiantes que se han presentado durante este invierno, continuará el monitoreo y seguimiento permanente de las condiciones de transitabilidad segura las cuales podrían generar medidas y restricciones nocturnas o diurnas dependiendo de los informes técnicos de las vialidades de ambos paises".

Además, hicieron un llamado a "monitorear e informarse solamente por las cuentas oficiales de X @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".

(Imagen: TransporteInforma Región Valparaíso)

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