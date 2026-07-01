Comité de Ministros ratifica aprobación de línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará el norte con el centro

Dos proyectos, cuya inversión estimada suma US$1.510 millones, revisó el Comité de Ministros en la séptima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

La instancia, liderada por el ministro (s) del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, decidió mantener la calificación ambiental favorable de la Línea de Transmisión Eléctrica Kimal-Lo Aguirre y de las Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla.

Con esto, entre la primera sesión realizada el 30 de marzo y el martes 30 de junio, el órgano ya ha revisado 18 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando así un monto de inversión de más de US$8.500 millones.

En primer término, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones sobre la Línea de Transmisión Eléctrica Kimal-Lo Aguirre, iniciativa que contempla una inversión de US$1.480 millones.

El proyecto considera la construcción y operación de una línea de transmisión de corriente continua que unirá las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana para el transporte de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional en una distancia de 1.346 kilómetros.

En segundo lugar, las autoridades revisaron las Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla, que consisten en una mejora integral en la cuenca del Río Copiapó y de sus cauces, incluyendo mitigación aluvional y cauces de evacuación en quebradas en que dichos flujos amenazan a centros poblados. La iniciativa contempla una inversión de US$30 millones.

En la reunión fueron rechazadas todas las reclamaciones revisadas en los 2 proyectos. Participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomali, y de Energía, Ximena Rincón, además del ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian.

Sobre la aprobación del proyecto Kimal-Lo Aguirre, la ministra Rincón señaló que "la línea de transmisión sigue en marcha para fortalecer y dar seguridad y estabilidad en nuestro sistema eléctrico".

"Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro del país. Además, generará más de 5 mil empleos durante su construcción", destacó.

"En el largo plazo, esta iniciativa también va a contribuir a reducir los costos del sistema eléctrico, lo que permitirá que la energía de menor precio llegue a los hogares de nuestro país", cerró.

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