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Colisión múltiple en la Av. España provocó colapso vial entre Viña del Mar y Valparaíso

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El accidente de tránsito se produjo a la altura de la U. Técnica Federico Santa María, situación que inicialmente mantuvo ocupada la pista izquierda en dirección a Valparaíso

Colisión múltiple en la Av. España provocó colapso vial entre Viña del Mar y Valparaíso
Jueves 9 de abril de 2026 10:13
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Una colisión múltiple causó un verdadero colapso vial durante horas de la mañana de este jueves 9 de abril en la avenida España, principal arteria que conecta Viña del Mar con Valparaíso, accidente de tránsito que, además, se registró en plena hora punta.

El siniestro se produjo a la altura de la Universidad Técnica Federico Santa María, situación que inicialmente mantuvo ocupada la pista izquierda en dirección a Valparaíso. Esto generó una importante congestión que se extendió desde la Escuela Industrial.

Desde Transporte Informa se advirtió a los conductores sobre el impacto del siniestro en la circulación, señalando que se debía considerar un aumento en los tiempos de desplazamiento debido a que los automóviles siniestrados permanecían en la artera.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia, mientras que el tránsito se mantuvo restringido a una sola pista en dirección a Valparaíso. Debido a esta situación, se realizó un llamado a preferir rutas alternativas por los cerros de Recreo, Esperanza y Placeres, además de vías como Agua Santa en Viña del Mar y Santos Ossa en Valparaíso.

Cerca de una hora después, el incidente fue superado y los vehículos involucrados, junto a los equipos de emergencia, se retiraron del lugar, permitiendo la habilitación total de las pistas en dirección a Valparaíso. No obstante, el tránsito continuó lento en la zona, con una extensa congestión desde Viña del Mar, por lo que se mantuvo la recomendación de optar por rutas alternativas como Agua Santa.

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