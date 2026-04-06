Colegio de Dentistas detalla acusaciones de estafa contra Aldo Ibani y advierte que el renunciado Seremi de Salud "nunca fue colega"

En medio de la controversia por el fallido nombramiento de Aldo Ibani como seremi de Salud, el Colegio de Dentistas de la región de Valparaíso entregó nuevos antecedentes desde la mirada del gremio, apuntando a presuntas irregularidades y a la falta de rigurosidad en la designación de autoridades sanitarias.

El presidente regional, Pedro Tapia, conversó con Puranoticia Matinal y fue categórico al referirse a la condición profesional de Ibani: “Aldo Ibani no se tituló de odontología, (…) en la página Registro Nacional de Prestadores, ahí puedes ver específicamente cuáles son las profesiones acreditadas por el Ministerio de Salud”.

En esa línea, reforzó que “nunca fue colega, estudió en la Universidad de Valparaíso, pero no se tituló”.

Respecto a las acusaciones, Tapia explicó que el gremio ha recibido múltiples antecedentes, aunque sin denuncias formales. “Los colegas nos enviaron información, mandaron correos, muchos mensajes informales, los cuales yo les pedí que los mandaran de forma formal, porque un mensaje de texto, un telefonazo, no es un medio formal para establecer una denuncia”, señaló.

Además, reconoció una dificultad estructural en estos casos: “Estamos recabando información. No existen denuncias, lamentablemente los chilenos tenemos la mala costumbre de no hacer las denuncias formales”.

Entre los principales antecedentes, el dirigente mencionó un caso de presunta estafa relacionado con insumos odontológicos: “Él vendió, hizo una compra de unos motores chinos, que son de baja calidad y muy baratos, y los vendió como si fueran japoneses, (…) de alta calidad que son mucho más caros. Y muchos de esos fallaron”.

A esto se suman otras denuncias informales vinculadas a una clínica dental: “También nos llegaron mensajes sobre que él tenía una clínica para el edificio Prosalud, una clínica incluso con pabellón y se vieron colegas afectados por un pago de sueldos y asistentes dentales y el mismo arriendo de la consulta aparentemente tampoco quedó bien pagado”.

Pese a estos antecedentes, el Colegio de Dentistas insiste en que no existen procesos judiciales en curso. “No te puedo decir hay una causa. Este proceso que estamos realizando es netamente acumular la información que nos están entregando los colegas”, aclaró Tapia.

Más allá del caso puntual, el gremio también cuestionó el proceso de nombramiento de Ibani como autoridad sanitaria. “La persona debe ser capacitada, debe ser idónea para el cargo, debe tener experiencia, debe tener conocimiento amplio de la red de salud de la región”, afirmó.

Asimismo, planteó que este tipo de situaciones podrían evitarse con mayor participación de los colegios profesionales: “gracias a este evento hemos tenido bastante más contacto, hemos podido acercarnos un poco más y sugerirle a las autoridades, al delegado presidencial que para este tipo de antecedentes nos pregunten, nos avisen para hacer una evaluación ética”.

Finalmente, Tapia destacó que este episodio también abre una discusión más amplia sobre la salud bucal en el país. “Tenemos dentistas calificados para poder trabajar en el servicio público que tienen vocación”, indicó, subrayando que el principal problema no es la falta de profesionales, sino de recursos y espacios en el sistema público.

“El tema dental es relevante para la población, es muy importante para todo el universo de nuestra región. No hay nadie que quede fuera de este tema”, concluyó.

PURANOTICIA