Club asegura que Olivares llegó a celebración en Olmué bajo los efectos del alcohol: "Mantenía actitud festiva y extrovertida"

A raíz del incidente que terminó con el diputado Javier Olivares agredido con golpes de pie y puños tras una celebración realizada en Olmué, el Club Deportivo Montevideo emitió una declaración en la que entregan su versión de los hechos.

En primer lugar, la institución deportiva señaló que el parlamentario del Partido de la Gente y representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso "asistió al evento por iniciativa propia, sin tener la calidad de invitado oficial de la actividad".

En ese sentido, precisaron que Olivares "ingresó al recinto aproximadamente a las 00:27 horas del día 10 de mayo, manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida, acompañado de un equipo que registraba audiovisualmente distintos momentos de la jornada. Considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol".

En ese contexto, "se produjo un incidente con una de las asistentes al evento, a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, lo que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro". A ello agregaron que "no existió ninguna expresión de carácter político" como se había dicho.

Tras este primer incidente al interior del club, continúan relatando que el diputado Javier Olivares “reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”.

Además, aseguraron en la declaración que la persona que propinó el puñetazo “también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio diputado Javier Olivares y de integrantes de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto”.

Finalmente, el Club Deportivo Montevideo cierra el documento diciendo que "en dicha instancia intervino el hermano de la persona afectada, con el propósito de defender a su familiar, generándose posteriormente una riña entre ambas partes".

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