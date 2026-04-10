Cinco detenidos y más de 200 controles deja «Ronda Impacto» en Villa Alemana

Un operativo «Ronda Impacto» realizado en Villa Alemana entre Carabineros y Seguridad Pública municipal dejó cinco personas detenidas, múltiples infracciones y un amplio despliegue de controles preventivos en distintos sectores de la comuna.

El procedimiento tuvo como objetivo reforzar la presencia policial y municipal en puntos estratégicos, aumentando la fiscalización y previniendo delitos e incivilidades, contemplando para ello patrullajes que permitieron abarcar diversos barrios.

En cuanto a los resultados, se registraron cinco detenidos: dos por oponerse al accionar de Carabineros, uno por infracción al artículo 288 bis (porte injustificado de arma cortopunzante), uno por amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar y otro por mantener una orden vigente.

Asimismo, se cursaron 14 infracciones, de las cuales 12 corresponden a faltas a la Ley de Tránsito y dos al artículo 25 de la Ley de Alcoholes.

En paralelo, se realizaron 78 controles vehiculares, 136 controles de identidad y se fiscalizaron 12 locales de venta de alcohol. El despliegue también permitió retirar de circulación cuatro vehículos que no cumplían con la normativa vigente.

El alcalde Nelson Estay destacó que "siempre las «Rondas Impacto» son importantes, dejando una huella muy fuerte en la ciudad, una percepción de mayor seguridad dentro de la ciudadanía, así que creo que son muy necesarias. Hoy día, con mucho contingente de Carabineros y también patrulleros municipales, fuimos a varios sectores de la comuna con el fin de poder fiscalizar, controlar y también prevenir delitos que se puedan producir en la ciudad".

La autoridad comunal agregó que “agradecer a la Prefectura, que hoy día nos presta esta colaboración con todos los carabineros y también a la 6ª Comisaría, porque estamos haciendo un trabajo colaborativo con el municipio que efectivamente le da mayor tranquilidad a las familias, que es lo que nosotros estamos buscando, y tener una ciudad grata para vivir, que ese es el norte que tenemos como municipio”.

Por su parte, el subteniente Joaquín Gutiérrez enfatizó que "la importancia de la ronda impacto en la comuna para que la gente sienta la sensación de seguridad, se sienta protegida, y Carabineros, como nuestra labor principal, es prevenir. La «Ronda Impacto» nos sirve para cursar infracciones, proceder a la detención en caso de flagrancia y, obviamente, para que la gente se sienta más segura”.

Desde la casa edilicia de Villa Alemana destacaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad comunal, orientada a aumentar la sensación de seguridad de los vecinos y recuperar espacios públicos mediante una labor coordinada con las policías.

PURANOTICIA