Cinco detenidos en Quilpué tras desbaratar taller ilegal que adulteraba motores y recibía automóviles robados

Cinco personas fueron detenidas en Quilpué tras un operativo focalizado realizado por Carabineros en conjunto con Seguridad Ciudadana Municipal, en el marco de una fiscalización a un taller mecánico donde se constató la vulneración de los sellos de clausura del recinto.

Según detalló el mayor José Halabi, Jefe de la 2ª Comisaría de Quilpué, “se concurre a verificar el incumplimiento de un decreto alcaldicio de clausura de este taller mecánico, pudiendo observar que al interior de este recinto se mantenían cinco personas realizando trabajos ilícitos, en específico el cambio de números de serie de motores”.

En detalle, fueron tres automóviles incautados: uno con encargo vigente por el delito d robo, y dos de ellos presentaban el motor adulterado. Así también, se incautó una motocicleta con encargo vigente por el delito de apropiación indebida.

“Hoy tenemos una excelente noticia, porque a través de una clausura que hubo a un taller mecánico, donde efectivamente no tenía la intención de ser taller mecánico, sino más bien transformar los vehículos y cometer el delito de adulterar los motores, por tanto, había una recepción de vehículos robados”, destacó la alcaldesa Carolina Corti.

Además, se retiraron del taller 18 placas patentes sin encargo y medios tecnológicos tales como DVR, circuito cerrado de televisión, notebook y herramientas utilizadas para la adulteración de números de series de motores y chasis, al igual que un arma tipo airsoft con la cual infringían el artículo 445 del código penal.

“Es importante destacar que esto es un trabajo en conjunto permanente que mantiene la 2ª Comisaría de Quilpué, en apoyo directo también de personal municipal, con quienes nos reunimos todas las semanas y planificamos de buena forma los operativos que vamos a realizar de manera semanal. En esta oportunidad obtuvimos excelentes resultados que vienen a otorgar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”, finalizó el mayor Halabi.

En cuanto a los detenidos, todos son chilenos y mayores de edad con antecedentes por diferentes delitos. Por su parte, Carabineros de la Sección Especializada de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Valparaíso continuará el trabajo en terreno, periciando otros siete motores que permanecían en el taller.

PURANOTICIA