Cifra de fallecidos por incendios se mantiene en 19, pero Gobierno asegura que el número de afectados "va a aumentar"

Autoridades del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregaron un nuevo balance respecto de los incendios forestales que afectan duramente a las regiones de Ñuble y Biobío.

En primer lugar, se confirmó que la cifra de personas fallecidas se mantiene en 19, que la cantidad de damnificados llega a 1.533 personas y que el número de viviendas destruidas llega a 325, de las cuales 300 son de Biobío y 25 en Ñuble.

No obstante, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que hay otras 1.140 viviendas que están en evaluación actualmente por las autoridades en la zona y que las estadísticas están variando rápidamente conforme avanzan las horas.

En cuanto al combate del fuego, se informó que hay 77 aeronaves disponibles para enfrentar el fuego en las dos regiones y que los vuelos se realizan sólo cuando existen las condiciones adecuadas para ello, para que su impacto sea 100% efectivo.

Finalmente, el Jefe de Gabinete fue claro en asegurar que el número de personas afectadas por la emergencia "va a aumentar" en las próximas horas, ya que hasta el momento siguen muchos focos activos en lugares a los que no se ha ingresado.

PURANOTICIA