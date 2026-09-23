Cierre de calle Carampangue será mitigado con apertura de segunda pista en Av. Altamirano: será bidireccional y sólo para autos

El cierre de calle Carampangue, concretado este miércoles para ejecutar las obras de reposición de un colector que presenta un serio riesgo de colapso, obligó a las autoridades a acelerar la búsqueda de alternativas para mitigar el impacto en la conectividad de los vecinos de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

La situación se produce mientras avenida Altamirano continúa con una serie de restricciones producto de los socavones provocados por los temporales de mediados de julio, donde la Dirección de Obras Portuarias (DOP) –dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)– trabaja actualmente para subsanar los daños.

En este escenario, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que este jueves 24 de septiembre se habilitará una segunda pista en la avenida Altamirano, la que permitirá la circulación vehicular en ambos sentidos y estará destinada inicialmente sólo a vehículos menores, no a transporte público.

"Había un estudio que habíamos revisado con el georadar y ese estudio –que hizo Vialidad– determinaba que había cierto riesgo para usar la segunda pista en Altamirano. No conforme con ello, pedimos un segundo estudio a la Universidad Católica y luegp un tercer estudio, que nos ha determinado que sí es posible aperturar una segunda pista para el día de mañana. Vamos a hacer un punto de prensa para explicar con peras y manzanas cómo van a ser los movimientos del transporte, en este caso solamente para vehículos, y lo vamos a hacer bidireccional", indicó Millones.

De esta manera, la nueva configuración permitirá utilizar ambas pistas de la vía costera de Valparaíso, aunque por ahora sin habilitar el tránsito de vehículos pesados ni del transporte público, situación que fue explicada por la autoridad de Gobierno, quien dijo que "se apertura una segunda pista para vehículos menores y va a ser bidireccional desde mañana. Creo que es una buena noticia y da cuenta de que hemos estado preocupados y que estamos trabajando en distintas alternativas".

Asimismo, dio cuenta de un plan C que en algún momento se pensó para ampliar el uso de la avenida Altamirano, desde y hacia Playa Ancha: "Significaba sacar los postes de la vereda, reubicarlos en Asmar para usar la vereda, pero no fue necesario porque a partir de mañana se nos permite aperturar dos pistas en Altamirano".

Vale hacer presente que la situación de Altamirano se mantiene vinculada directamente con las obras que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias para reparar el sector afectado por los socavones. Según explicó la autoridad, "las obras que se van a estar ejecutando respecto al muro, por parte de Obras Portuarias, vamos a ir viendo cómo evoluciona la firmeza de ese muro para poder recuperar y eventualmente avanzar en un plazo breve, de la apertura del transporte público".

En paralelo, Millones defendió la decisión de mantener cerrado Carampangue mientras se ejecutan las obras asociadas al colector. La autoridad sostuvo que "hemos mostrado las fotografías del daño que tiene ese colector, que es una obra de ladrillo, no de cemento, por tanto hay una fractura que puede significar un colapso. Yo no sé quién está disponible a suscribir aperturar Carampangue y el día de mañana caiga un vehículo y tengamos el fallecimiento de una persona. A nosotros como Gobierno nos interesa la seguridad de las personas que transitan por Carampangue".

Junto a reiterar que hay 14 recorridos dispuestos por el Seremi de Transporte para cubrir los accesos a Playa Ancha, el representante del Presidente Kast en la V Región sostuvo que destacó "el trabajo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas porque son obras simultáneas: tenemos el colector en Errázuriz; las obras de Carampangue, que son fruto de un colector que estaba planificado y lamentablemente la pasada administración no lo ejecutó en su tiempo debido".

Además de la apertura de la segunda pista en Av. Altamirano, las autoridades mantienen una evaluación del comportamiento del tránsito tras el cierre de Carampangue. Así es como el seremi de Transportes, Matías Valenzuela, se instaló desde las 7:00 horas en la Unidad de Control de Tránsito para monitorear la situación y determinar si serán necesarias modificaciones a los circuitos actualmente establecidos.

De esta manera, la principal modificación para la conectividad de Playa Ancha se concretará este jueves con la apertura de la segunda pista de Av. Altamirano en ambos sentidos, aunque limitada a vehículos menores. La posibilidad de incorporar al transporte público quedará supeditada al avance de las obras de la Dirección de Obras Portuarias y a la recuperación de las condiciones de seguridad del terreno.

PURANOTICIA