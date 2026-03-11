A 14 aumenta la cifra de casos autóctonos e importados de dengue en Rapa Nui

14 casos de dengue han sido notificados en Rapa Nui por la Seremi de Salud de Valparaíso, en medio de las acciones de vigilancia epidemiológica que se mantienen activas en el territorio insular de la Quinta Región.

Desde la autoridad sanitaria señalaron que "a la fecha, hemos notificado 14 casos de la enfermedad entre autóctonos e importados", en el contexto del monitoreo que se realiza para detectar contagios y controlar la presencia del mosquito transmisor.

En cuanto al estado de los pacientes, indicaron que "una de las personas que se encontraban hospitalizadas fue dada de alta", además de resaltar que "se encuentra en buen estado de salud".

Respecto de los análisis realizados, precisaron que "del total de muestras tomadas, hemos descartado 133 casos y estamos a la espera de tres resultados de exámenes".

Asimismo, desde la Seremi de Salud señalaron que "mantiene sus acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa y de control vectorial, para eliminar criaderos del zancudo transmisor del Dengue en Rapa Nui".

Finalmente, indicaron que "nuestros equipos están efectuando acciones de comunicación de riesgo a la comunidad, a la que le solicitamos aplicar medidas que permitan eliminar criaderos del zancudo; y, ante la presencia de síntomas, acudir al Hospital Hanga Roa para su evaluación".

