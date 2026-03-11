Chiara Barchiesi y sus expectativas del nuevo Gobierno: "Hay mucha esperanza de que Kast va a hacer un cambio radical"

La reelecta diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, conversó con Puranoticia.cl en el marco de la ceremonia de cambio de mando presidencial en el Congreso Nacional.

En la instancia, la parlamentaria se refirió a las expectativas que existen frente al Gobierno que encabezará José Antonio Kast, además de realizar un balance de la administración saliente de Gabriel Boric.

A su llegada a la sede del Poder Legislativo, la legisladora del Partido Republicano destacó que "hay mucha esperanza de que el Gobierno de Kast va a hacer un cambio radical y rápido en nuestro país, principalmente en seguridad y en reactivación económica. Los chilenos tienen la expectativa muy alta, así que tenemos una tarea grande que cumplir. Es un día muy anhelado".

Respecto al Gobierno saliente, la legisladora sostuvo que "ya estábamos con la cuenta regresiva del Gobierno de Boric, la verdad hace mucho rato, y todos los chilenos".

En relación con su reelección como diputada por el Distrito 6, señaló que está "con mucha alegría y agradecimiento de toda la gente que me reeligió como diputada para comenzar cuatro nuevos años trabajando acá desde el Congreso por mi Distrito 6".

En ese contexto, agregó que "hoy es muy distinto porque hace cuatro años yo llegaba con 25 años, ahora con 29, pero también porque vengo con mi hija y con mi marido, así que la verdad es que estoy súper feliz de poder mirar estos cuatro años del trabajo hecho, tanto como diputada como también en lo personal".

Finalmente, Barchiesi expuso que llega "con mucha energía para seguir trabajando cuatro años más por el futuro de Chile, pero principalmente para poder apoyar todas las políticas públicas que vienen del Gobierno de Kast".

