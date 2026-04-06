Celebraciones municipales en la mira: El Quisco entre las de mayores desembolsos y Zapallar una de las que más gasta por persona

Este lunes 6 de abril, la Contraloría General de la República dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que expone los resultados de una investigación relacionada a los gastos en celebraciones realizados por municipalidades del país durante los años 2024 y 2025.

El informe recuerda que el uso de recursos públicos por parte de las entidades edilicias debe estar directamente vinculado al cumplimiento de sus funciones, orientado al beneficio de la comunidad. En esa línea, advierte que los gastos en celebraciones solo se justifican cuando cumplen criterios de eficiencia y economicidad, evitando desembolsos excesivos o desproporcionados respecto de su realidad financiera.

Asimismo, se subraya que este tipo de gasto no puede constituir un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir objetivos municipales, debiendo estar debidamente fundamentado en las necesidades y particularidades locales.

Bajo este marco, el organismo fiscalizador analizó la ejecución presupuestaria municipal, comparando el gasto en celebraciones, su distribución territorial y su relación con áreas críticas como la asistencia social a personas naturales.

En ese contexto, dos municipios de la región de Valparaíso aparecen en posiciones destacadas a nivel nacional. Se trata de la Municipalidad de El Quisco, que figura entre las comunas con mayores gastos totales en celebraciones; y la Municipalidad de Zapallar, que destaca por su alto gasto per cápita en esta materia.

El informe indica que 11 municipalidades registraron gastos que superan los $360 millones en el periodo analizado. El ranking es liderado por el Municipio de Alto Hospicio, con un total de $624 millones entre 2024 y 2025, seguido por la de Vitacura, con $615 millones, y la Municipalidad de Padre Las Casas, con $585 millones.

En el undécimo lugar aparece la casa edilicia de El Quisco, con desembolsos que alcanzaron los 230 millones de pesos ($230.159.756) en 2024 y 134 millones ($134.606.795) en 2025, totalizando más de $364 millones en ambos años.

Ahora bien, el documento elaborado por la Contraloría también muestra detalles del análisis que se hizo al gasto per cápita asociado a celebraciones, considerando el monto ejecutado y la cantidad de habitantes de cada municipio.

El gasto promedio por persona a nivel nacional en concepto de celebraciones es de $9.064 y 36 comunas superan este promedio, sin embargo, las comunas de Río Verde ($981.871), Sierra Gorda ($201.964), Camarones ($198.915), Laguna Blanca ($154.081) y Torres del Paine ($105.109) superan excesivamente ese promedio.

En el décimo puesto aparece la Municipalidad de Zapallar, que reporta gastos por más de 198 millones de pesos ($198.357.068) en celebraciones, considerando sus 7.980 habitantes, lo que la posiciona con casi 25 mil pesos ($24.857) en gastos per cápita.

El análisis también revela que el gasto total en celebraciones, derivado de órdenes de compra municipales, asciende a más de $31 mil millones en el país. En 2024, 118 municipios superaron el promedio nacional de $51 millones en este ítem, mientras que en 2025 fueron 104 los que sobrepasaron el promedio de $38 millones.

Del total de recursos, un 39% se destinó a la producción de actividades y servicios asociados a celebraciones –como arriendo de baños químicos, equipos de sonido y servicios de catering– alcanzando una cifra cercana a los $12.100 millones.

Además, se identificaron gastos en celebraciones vinculadas a fechas específicas, tales como el Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Migrante, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y Día del Rock, por un total que supera los 136 millones de pesos ($136.489.150).

Finalmente, el organismo detectó que existen municipios en los que el gasto anual en celebraciones superó el destinado a asistencia social para personas naturales durante el mismo periodo presupuestario. Importante es hacer presente que en este grupo no figuran municipalidades de la región de Valparaíso.

El informe de la Contraloría abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, poniendo sobre la mesa la necesidad de resguardar el uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en contextos donde las demandas sociales continúan siendo un eje prioritario para las comunidades.

PURANOTICIA