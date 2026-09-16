Casi 29 mil estudiantes de la región de Valparaíso reciben el Bono Logro Escolar 2026

El beneficio alcanza a 28.931 alumnos pertenecientes al 30% más vulnerable y que se encuentran entre quienes obtuvieron los mejores desempeños académicos de sus promociones.
28.931 estudiantes de la región de Valparaíso serán beneficiados con el Bono Logro Escolar 2026, iniciativa que reconoce el desempeño académico de niños y jóvenes pertenecientes al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
En la Quinta Región, el beneficio implicará una inversión superior a los $1.966 millones, recursos que se comenzaron a pagar desde el lunes 14, constituyendo un importante apoyo para miles de familias.
En este sentido, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, enfatizó que "el Bono Logro Escolar es una política pública que combina el reconocimiento al mérito académico con el apoyo a las familias que más lo necesitan. Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, valoramos iniciativas como ésta porque contribuyen a reducir brechas y generar mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo el bienestar de los hogares y acompañando sus proyectos de vida".
Por su parte, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, subrayó que “este bono reconoce a estudiantes que, con dedicación y esfuerzo, han alcanzado un destacado desempeño académico. Este reconocimiento se vincula con los desafíos del Plan Chile Aprende y Avanza, que busca fortalecer las trayectorias educativas, promover la asistencia y apoyar mejores aprendizajes".
El Bono Logro Escolar se entrega de manera automática a estudiantes que cursaron entre 5° básico y 4° medio, que integran hogares dentro del 30% de mayor vulnerabilidad socioeconómica y que se ubican dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.
A nivel nacional, el beneficio llegará a 277.095 estudiantes, mientras que en la región de Valparaíso representa cerca del 10% de beneficiarios del país.
Las autoridades recordaron que los pagos se realizarán mediante depósito en CuentaRUT para quienes cuenten con una cuenta activa y válida, mientras que los casos restantes podrán cobrar el beneficio de manera presencial a través de los canales habilitados por el Instituto de Previsión Social (IPS).
• Estudiantes beneficiarios: 28.931
• Monto total transferido: $1.966.458.937
• Fecha de pago: Lunes 14 de septiembre de 2026
• Participación nacional: 10% del total de estudiantes beneficiarios.
PURANOTICIA