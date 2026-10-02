Bomberos de Quilpué inicia campaña para comprar escala mecánica tras 12 años sin este importante equipamiento

Este viernes 2 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de recaudación de Bomberos de Quilpué, que busca adquirir fondos para la adquisición de una escala mecánica. Desde 2014 que la institución no cuenta con una maquina tipo escala que es fundamental para combatir emergencias en estructuras en altura.

Al no contar con este equipamiento, el tiempo de respuesta ante un incendio aumenta drásticamente. Sin esta escalera telescópica rescatar personas atrapadas, evacuar edificios en llamas, trabajar con agua desde altura, o tareas como rescates de animales aumentan a riesgo extremo.

Así es como en la plaza Irarrázabal se realizó el lanzamiento de la campaña que beneficiará a más de 300 mil personas de Quilpué y comunas aledañas.

Gerardo Silva, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, explicó que la comuna "lleva más de 12 años sin contar con una escala telescópica propia. Ante las emergencias que hemos tenido, hemos debido solicitar apoyo a otros cuerpos de Bomberos, principalmente a Viña del Mar. El tiempo de respuesta puede ser cercano a media hora y, además, dependemos de que el carro se encuentre disponible, considerando también los años de servicio que tiene”.

A ello agregó que "por eso, lo principal hoy es que la comunidad nos escuche y nos apoye. Sabemos que en esta ciudad hay muchos corazones solidarios y esperamos que puedan realizar un aporte que nos permita alcanzar esta importante meta y contar con nuestra propia escala”.

En tanto, la alcaldesa Carolina Corti sostuvo que "hay que recordar que la Municipalidad, a través de los concejales, entrega una de las subvenciones municipales más altas de la región y del país. Esto ha sido reconocido por el propio presidente del Cuerpo de Bomberos. Lo que estamos haciendo hoy es apoyar esta campaña, que busca que Bomberos pueda llegar más alto, especialmente en momentos de emergencia y urgencia".

Asimismo, planteó que "por nuestra parte, también estamos realizando gestiones a nivel internacional para buscar aportes, porque este tipo de camiones tiene un costo bastante elevado. Además, somos cabecera provincial y necesitamos que dentro de Marga Marga exista esta capacidad. Aquí también hay un factor fundamental: los tiempos de respuesta”.

CÓMO COLABORAR

Sitio web: www.mecanicaparaquilpue.cl

Transferencia: Banco de Chile | Cuenta 149 196 30 10 | RUT: 82.104.901-6

Email: donaciones@bomberosquilpue.cl

Redes sociales: @bomberosquilpue (Instagram, Twitter, TikTok)

Hashtags: #MecanicaParaQuilpue #LleguemosMasAlto

PURANOTICIA