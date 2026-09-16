Carabineros define tres frentes de seguridad para proteger a los asistentes a las fondas y ramadas en el Sporting de Viña del Mar

Un amplio despliegue policial comenzó a implementarse en Viña del Mar con motivo de las Fiestas Patrias y la masiva concurrencia que se espera en las fondas del Sporting Club, recinto que durante estos días concentrará a miles de personas.

La estrategia de seguridad contempla tres líneas de control y un contingente de 100 carabineros destinados a distintos puntos de la Ciudad Jardín. De esta manera, el operativo considera presencia policial en el borde costero, desde avenida Perú hasta Reñaca; en el exterior del Sporting Club, con especial atención en calles aledañas; y al interior del recinto, donde comenzó a funcionar una Tenencia Temporal de Carabineros.

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, comentó que "tenemos 100 efectivos instalados y desplegados, con personal de la Escuela de Suboficiales de Santiago, que está apoyando tres líneas de control. Puesto que queda cerca de Santiago, sabemos que vamos a recibir más de 400.000 vehículos".

La nueva unidad policial contará con alrededor de 40 funcionarios, quienes estarán destinados a labores de vigilancia en los accesos y dentro de las instalaciones. Además, se habilitarán espacios para atender a niños y adolescentes que eventualmente se separen de sus padres, junto con un sistema de pulseras de identificación.

El despliegue de la policía uniformada tendrá funcionamiento permanente durante las celebraciones de Fiestas Patrias, mientras las autoridades reforzaron el llamado a adoptar medidas de prevención frente a eventuales situaciones de riesgo.

Pero más allá de las acciones policiales, la autoridad recalcó que "lo más importante es llamar al autocuidado: son cuatro días donde esperamos tener muy buenos resultados. El año pasado hubo una fuerte presencia en colaboración con la Municipalidad de Viña del Mar y con la seguridad privada que toma Sporting Club, y no tuvimos hechos que lamentar. Espero que este año sea igual. Carabineros vamos a estar 24/7 y por lo tanto esta tenencia funciona igual que cualquier unidad policial".

FOCOS DE RIESGO

Los procedimientos policiales registrados durante las Fiestas Patrias del año pasado estuvieron relacionados principalmente con riñas asociadas al consumo excesivo de alcohol. También se registraron casos de personas que descuidaron sus pertenencias y terminaron siendo víctimas del robo de especies personales.

Estas situaciones se produjeron tanto al interior de las fondas como en vehículos estacionados en las afueras del recinto hípico, antecedentes que forman parte del escenario preventivo considerado para esta nueva versión de las celebraciones.

Junto al despliegue policial, la Seremi de Seguridad Pública también participa en la coordinación de los servicios que estarán operativos durante las jornadas de celebración.

En ese sentido, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, expuso que "estamos en las fondas del Sporting Club, en Viña del Mar, para apoyar y coordinar todos los servicios asociados a la seguridad de estas Fiestas Patrias, que tienen asistencia masiva de personas. En ese contexto, la Seremi de Seguridad llama a toda la ciudadanía a tener un comportamiento racional y seguro, que cuiden a su familia y a sus seres queridos cuando están en esta instancia de disfrute masivo de personas".

Asimismo, la autoridad gubernamental recalcó que lo primero es "la responsabilidad personal, posteriormente ante cualquier eventualidad está la seguridad privada que se instala en este lugar para resolver los conflictos y, además, un entorno de seguridad municipal que también se relaciona con la intervención de los servicios especializados y de Carabineros de Chile ante situaciones más conflictivas".

Cabe hacer presente que este importante despliegue de servicios se suma a la presencia de equipos municipales y especializados durante las celebraciones.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que "se suma un contingente importante de Carabineros, que nosotros como Gobierno agradecemos por su presencia en la región. Este despliegue se está haciendo en las 38 comunas de la región y, por tanto, es sumamente importante transmitir a quienes nos van a visitar, que pueden venir, pueden hacerlo con tranquilidad, ya que están tomadas todas las medidas de seguridad para que usted disfrute sin exponerse a beber en la vía pública y a circular con tranquilidad, a portar su documento de identidad, que es muy importante".

PURANOTICIA