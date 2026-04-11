Capturan a sujeto que mantenía estación topográfica robada en ruta Nogales-Puchuncaví

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, en coordinación con la Fiscalía local de Quintero, detuvieron a un hombre chileno de 53 años, por su responsabilidad en el delito flagrante de receptación.

Esto, tras mantener en su poder una estación topográfica sustraída el pasado 25 de febrero desde en una obra vial emplazada en la ruta Nogales - Puchuncaví.

La PDI concretó la detención tras diferentes técnicas investigativas, análisis e inteligencia policial, que permitieron establecer la ubicación de la especie, gestionándose una orden de entrada y registro para un inmueble ubicado en el sector El Maitén de Illapel.

Este procedimiento, a su vez, culminó con la recuperación del equipo sustraído, avaluado en más de 17 millones de pesos.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado –quien mantenía antecedentes policiales– fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su audiencia de control de detención y eventual formalización de cargos.

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