Capturan a sujeto acusado de brutal homicidio ocurrido en una plazoleta de Llay Llay

Detectives de la Brigada de Homicidios Los Andes detuvieron a un hombre por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la comuna de Llay Llay, cuya víctima falleció mientras permanecía internada en el Hospital San Camilo de San Felipe producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la investigación de la policía civi, la agresión se registró durante la noche del 25 de julio, cuando la víctima compartía en una plazoleta junto a familiares, momento en que fue abordada por un grupo de individuos, situación que derivó en una violenta agresión con golpes y el uso de armas contundentes y cortopunzantes.

Las diligencias investigativas permitieron establecer la dinámica de los hechos e identificar a los participantes mediante declaraciones de testigos y otros antecedentes reunidos por los oficiales investigadores, elementos con los que el Ministerio Público gestionó una orden de detención contra uno de los imputados, sindicado como el presunto autor de las lesiones que ocasionaron el posterior fallecimiento de la víctima.

El detenido fue aprehendido por oficiales de la brigada especializada de Los Andes y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para el respectivo control de detención y las actuaciones judiciales que determine el Ministerio Público.

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