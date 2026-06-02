Banda de hasta 10 delincuentes asalta bodega en Placilla y agrede a guardia de seguridad

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso realizan diligencias para identificar y detener a los responsables de un violento robo registrado durante la madrugada en una bodega de la localidad de Placilla, en Valparaíso.

El hecho afectó a la empresa Valfrío, hasta donde llegó un grupo compuesto por entre ocho a diez individuos que se movilizaban en dos vehículos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, los sujetos ingresaron al recinto y agredieron al guardia de seguridad que cumplía funciones en el lugar, para posteriormente sustraer diversas especies.

Tras concretar el ilícito, los delincuentes escaparon en dirección desconocida, mientras que la víctima resultó afectada por la agresión sufrida durante el asalto.

El subprefecto Julio Máspero, jefe de la BIRO de la PDI Valparaíso, explicó que "durante la madrugada de hoy el Turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia del personal de esta brigada especializada para hacerse cargo de las primeras diligencias por el delito de robo con violencia que ocurrió en una bodega de nombre Valfrío, en el sector de Placilla, en Valparaíso".

Asimismo, el oficial de la policía civil precisó que los delincuentes "golpearon al guardia de seguridad del lugar para sustraer diversas especies, de las cuales aún no se tienen detalles, y huyen en dirección desconocida".

Por instrucción del Ministerio Público, la BIRO quedó a cargo de las diligencias investigativas tendientes a establecer la dinámica de los hechos, determinar el avalúo de las especies robadas e identificar a los autores del atraco.

"Al momento, esta brigada se encuentra realizando las diligencias de rigor para dar con la individualización y el paradero de los autores de este hecho violento que ocurrió en la parte alta de Valparaíso", concluyó el subprefecto Máspero.

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