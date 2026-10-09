Camioneros de San Antonio se movilizan contra el alza de combustibles y nuevos pórticos: "No podemos seguir trabajando a pérdida"

Profunda preocupación e indignación existe en el sector de los camioneros independientes de la provincia de San Antonio debido a la falta de respuestas de las autoridades frente a la crisis económica y logística que golpea a la zona.

Ante este escenario de nulo diálogo, la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio anunció que este viernes 9 de octubre llevarán a cabo su primera manifestación oficial, concentrándose en el sector de Ojos de Mar, desde donde realizarán un recorrido por los diversos terminales extraportuarios de la comuna.

El presidente de la agrupación, Manuel Araya, señaló al respecto que "el alza desmedida de los combustibles está matando el porteo local. No podemos seguir trabajando a pérdida mientras las autoridades miran para otro lado".

Asimismo, sostuvo que "a esto se suma la amenaza inaceptable de instalar más pórticos en el acceso sur de la ruta 78, lo que es un verdadero robo al bolsillo de quienes movemos la carga del país, sumado al peligro constante al que se exponen nuestros conductores en puntos críticos como el cruce Pablo Neruda y avenida La Playa".

El petitorio presentado por los camioneros independientes al Ejecutivo contempla tres ejes fundamentales: la reactivación urgente de un mecanismo efectivo de estabilización de precios de los combustibles, la paralización definitiva de la instalación de pórticos en el acceso sur de la ruta 78, y la regularización de las condiciones de seguridad vial en los tramos críticos de la carretera.

Para destrabar este conflicto y evitar que las movilizaciones escalen, desde la organización marcaron una línea y descartaron soluciones desde Santiago.

Manuel Araya indicó que "para operativizar esto y buscar una salida real, exigimos que venga un delegado del Gobierno a nuestra zona. Necesitamos una mesa de trabajo seria que reúna a todas las instituciones públicas y a los operadores de carga para dar una respuesta definitiva a las problemáticas que llevamos años exponiendo".

Finalmente, desde la agrupación de camioneros hicieron un llamado a la unidad del gremio e invitaron a los actores logísticos a sumarse a esta primera demostración de fuerza y advertir que, de no haber un compromiso formal del Ejecutivo tras la manifestación, el movimiento evaluará profundizar las medidas de presión.

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