Camión envuelto en llamas moviliza a Bomberos en Costa de Montemar en Concón

Un camión terminó completamente en llamas durante la mañana de este sábado en la comuna de Concón, región de Valparaíso, lo que movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos y Seguridad Municipal.

La emergencia ocurrió específicamente en el sector de Costa de Montemar, en la calle Mirador Norte, donde se logró finalmente controlar el siniestro, evitando que se propagara hacia otras zonas.

Según información preliminar, al interior del vehículo se encontraban dos adultos junto a un menor de edad, quienes lograron escapar de la máquina sin ser alcanzados por las llamas, por lo que ninguna persona resultó lesionada tras el siniestro.

Además, de acuerdo a la investigación, la falla que habría originado la emergencia sería de origen eléctrico, lo que finalmente deberá ser esclarecido.

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