Camión con carga hunde pavimento debilitado por rotura de matriz en arteria de Concón

Una rotura de matriz registrada durante la mañana de este martes 7 de abril generó un hundimiento de pavimento en la comuna de Concón, obligando al corte total del tránsito en el sector de avenida Magallanes.

El incidente se produjo cerca de las 06:00 horas, en las inmediaciones del supermercado Líder de Concón. Según información municipal, la situación se originó a partir de la rotura de una matriz, lo que debilitó la calzada.

Posteriormente, el paso de un camión con carga por el lugar provocó el hundimiento del pavimento, aumentando la magnitud del problema en la vía.

Pese a lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas.

"A eso de las 6:20 de la mañana se reportó una rotura de matriz en una de las principales calles de Concón. Esto provocó un debilitamiento de la calzada, que generó un desplazamiento de un camión y un hundimiento en el mismo lugar", señaló el alcalde Freddy Ramírez desde el sitio del suceso.

Equipos de Emergencia, Operaciones y Seguridad de la Municipalidad de Concón se mantuvieron trabajando en el lugar para controlar la situación y evaluar los daños.

Debido a la emergencia, avenida Magallanes permaneció cortada en ambos sentidos, por lo que se recomendó a los conductores optar por rutas alternativas mientras se desarrollan las labores en el sector.

PURANOTICIA