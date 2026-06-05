¿Calle Johnny Herrera en Reñaca? Propuesta vecinal divide opiniones en Viña del Mar

El fútbol tiene una capacidad única para generar fenómenos que muchas veces trascienden por completo el terreno de juego. En Argentina, por ejemplo, un grupo de fanáticos llegó a crear la denominada Iglesia Maradoniana para rendir culto a la figura de Diego Maradona. En otras partes del mundo abundan los murales, estatuas y gigantescos tatuajes. Y aunque a menor escala, una situación igualmente llamativa se está desarrollando en Viña del Mar, donde un grupo de vecinos de Reñaca impulsa una iniciativa para que una de las calles del tradicional balneario pase a llevar el nombre del exarquero de Everton y de la Universidad de Chile, Johnny Herrera.

La idea surgió durante el mes de abril y apunta específicamente a rebautizar la calle Bellavista, ubicada en el sector donde Herrera residió durante su primera etapa como jugador de Everton de Viña del Mar, entre 2007 y 2008, período en el que formó parte del plantel que posteriormente alcanzaría el recordado título nacional bajo el mando de Nelson Acosta en la banca y con figuras como Jaime Riveros y Ezequiel Miralles.

La propuesta, que comenzó a circular entre vecinos y posteriormente se difundió a través de redes sociales, rápidamente generó opiniones divididas. Mientras algunos valoran la cercanía que el exfutbolista ha mantenido durante años con la comunidad reñaquina, otros consideran que una distinción de esta magnitud debería reservarse para figuras con otro tipo de trayectoria o aporte a la ciudad.

Consultado por el diario Las Últimas Noticias respecto de esta iniciativa, el ahora panelista de TNT Sports reconoció que inicialmente no creyó que la propuesta fuera real. "Al principio pensé que era una broma", señaló, agregando al respecto que "entiendo que la idea nació por un exconcejal o exvecino. Yo viví hartos años en la calle Bellavista con la subida El Encanto. Siempre me topaba con los vecinos, siempre buenas migas. Parece que se le ocurrió a alguien, pero no tengo más antecedentes".

Quien también fuera seleccionado nacional aseguró, además, que "en un principio pensaba que era broma. Después caché que la gente era seria y lo tomé como tal. Es un halago, más que cualquier otra cosa. No me considero viñamarino, soy muy sureño. Soy de Angol, nacido y criado. Pero la familia de mi ex estaba allá y mi hijo Bruno también. Nos arraigamos en Reñaca, llevamos mucho tiempo. Y aunque no me considero viñamarino, pretendo morirme en Reñaca también".

Respecto de las razones que podrían explicar el respaldo que ha recibido la propuesta, el ídolo de la U. de Chile sostuvo que "creo que es por un todo. Estoy hasta en una comunidad de perros perdidos en Reñaca. Salgo a caminar a todos lados. Obviamente también está el arraigo por el hecho de haber sido el arquero del último Everton campeón. Cuando me dieron la opción de ir a Everton la primera vez ni siquiera pensé otra opción. Siempre me ha gustado estar en Viña y más todavía en Reñaca".

Como era de esperar, la propuesta también ha generado cuestionamientos, más aún tratándose de una figura deportiva tan históricamente criticada por los hinchas del fútbol, a excepción de los azules. Frente a las críticas aparecidas en redes sociales, Herrera manifestó a LUN que "es parte de lo que he vivido siempre. Hay gente que tira buena onda y gente que no vive ni deja vivir. Es parecido al fútbol. La gente de la U te tira para arriba y el resto te va a huevear. He convivido toda la vida con esto. Pero que te nombren para una calle se siente un agrado".

REACCIÓN DE CONCEJALES

La idea también llegó hasta el Concejo Municipal de Viña del Mar. Consultado por Puranoticia.cl, el presidente de la Comisión de Deportes del Municipio, concejal Carlos Williams, manifestó sus reparos respecto de una eventual nominación de este tipo.

"Creo que con esta lógica que se está planteando, tendríamos que bautizar una calle con el nombre de Gustavo Dalsasso porque siendo argentino vino a Everton, fue campeón en el 2008 y se ha radicado acá haciendo una muy bonita labor con los jóvenes, con las futuras generaciones de deportistas. Por lo tanto, creo que no es lo más adecuado este tipo de homenajes, nombrando una calle en un sector tan importante como es Reñaca para la ciudad de Viña del Mar", señaló el edil e hincha evertoniano.

Asimismo, dijo que "hay que tener muchos más méritos para tener el honor de que una calle lleve el nombre de una destacada figura. Reconozco lo importante que fue Johnny Herrera para el fútbol chileno, sin lugar a dudas, pero creo que no es un mérito suficiente como para tomar una determinación de esta naturaleza".

Por su parte, el concejal Sandro Puebla adoptó una postura más cauta respecto de la iniciativa impulsada por vecinos del sector, subrayando que "siempre he estado dispuesto a escuchar a los vecinos y sus planteamientos. Esto debe ser presentado a la administración municipal y luego ser estudiado en sesión de Concejo y cumplir con lo que dicta la normativa vigente".

Por ahora, la propuesta continúa generando debate. Y es que lo que comenzó como una idea impulsada por vecinos de Reñaca, terminó instalando un debate más amplio sobre los criterios que deben considerarse para inmortalizar a una figura pública en el espacio urbano de una ciudad que históricamente ha rendido homenaje a personajes ligados a su historia, cultura y desarrollo local.

PURANOTICIA