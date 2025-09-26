Buque escuela Esmeralda arribó a Rapa Nui con canoas polinésicas de gran tamaño

En su penúltima recalada antes de arribar a Valparaíso para culminar su 69° Viaje de Instrucción, el Buque Escuela “Esmeralda” cumplió una importante misión: tras 13 días de navegación y más de 2.500 millas navegadas, trasladó cuatro canoas desde la Polinesia Francesa a Rapa Nui.

Se trata de embarcaciones deportivas de grandes dimensiones que serán empleadas en el torneo panamericano que se realizará durante noviembre de 2025 en el “Ombligo del Mundo”.

En el muelle de Papeete, Tahití, y tras cumplir con los procesos de aduana y policía francesa, incluida una inspección antinarcóticos, las embarcaciones fueron subidas al "Esmeralda" a través de una maniobra de izado manual y, posteriormente, aseguradas en la cubierta principal del buque, desde donde navegaron aproximadamente 327 horas hasta ingresar a aguas jurisdiccionales chilenas.

A su arribo en la bahía de Hanga Roa, y previo a su desembarco, personal de Aduanas y de la Policía de Investigaciones de Chile revisó la documentación vigente para autorizar su ingreso formal al territorio nacional. Luego, las canoas fueron desembarcadas por la dotación de la “Dama Blanca” y entregadas en el mar, siendo trasladadas a remo hasta la costa de la isla.

A continuación, se realizó la bendición Hoe Vaka a las naves polinésicas junto a la comunidad en el sector de Hanga Piko, donde el comandante de la “Esmeralda”, capitán Andrés Gallegos, hizo la entrega oficial de las embarcaciones a las autoridades locales.

El encuentro deportivo reunirá delegaciones de ocho países y buscará resaltar la riqueza cultural del canotaje ancestral, fortalecer los lazos entre las tradiciones polinésicas y el continente americano, impulsar el deporte nacional y estrechar aún más los vínculos entre Chile y su territorio insular.

