Un brutal episodio de violencia contra dos mujeres quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles en Villa Alemana. Una mujer de 31 años fue asesinada al interior de su domicilio, mientras que su madre, de 53 años, habría sido golpeada, violada y amenazada de muerte por el mismo individuo: la expareja de la víctima, un hombre de 25 años que actualmente permanece prófugo.

La gravedad de los hechos quedó reflejada en los primeros antecedentes entregados por el Ministerio Público. La fiscal de turno en el sitio del suceso, Gabriela Fuenzalida, confirmó que la mujer fallecida presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y que se desplegaron diligencias especializadas para esclarecer el crimen.

"Durante la madrugada se concurrió hasta un sitio de suceso ubicado en la comuna de Villa Alemana, constatándose el fallecimiento de una mujer, quien se encontraba con lesiones atribuibles a terceras personas", señaló la persecutora.

Tras el hallazgo, personal de Carabineros de Villa Alemana resguardó el lugar y la Fiscalía instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y de los laboratorios de la Policía de Investigaciones (PDI). Las diligencias buscan reconstruir la dinámica de los ataques y reunir antecedentes para avanzar en la investigación.

También se confirmó la existencia de una segunda víctima, quien habría sufrido una agresión sexual por parte del mismo sujeto. Respecto del presunto autor, precisó que ya se encuentra identificado y que se realizan las diligencias para dar con su paradero.

ANUNCIAN QUERELLAS

La brutalidad del caso fue abordada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien confirmó que el agresor habría asesinado a su expareja e intentado quitarle la vida a la madre de esta, además de agredirla sexualmente.

"Es un día triste para Villa Alemana, la región y el país porque una vez más una mujer cae en las garras de un asesino, en este caso un femicidio de una mujer de 31 años, su expareja de 25 años la asesinó y además intentó asesinar a su suegra, además de violarla. Esto da cuenta que es un crimen brutal", manifestó.

La primera autoridad de Gobierno en la región indicó que tomó contacto durante las primeras horas de la jornada con la ministra de la Mujer, Judith Marín, para informar sobre lo ocurrido. A partir de esa coordinación, equipos de dicha cartera se comunicaron con la familia de la víctima para avanzar en la presentación de acciones judiciales.

En concreto, el Gobierno busca interponer dos querellas: una por femicidio y otra por femicidio frustrado, además de incorporar otros eventuales delitos que puedan establecerse a partir de las diligencias investigativas.

Uno de los antecedentes que ahora se busca esclarecer es si existían medidas cautelares vigentes o denuncias previas contra el presunto agresor. El delegado Manuel Millones señaló que, según la información que maneja hasta ahora, habrían existido denuncias anteriores, situación que está siendo revisada.

Mientras tanto, el hombre de 25 años continúa prófugo, pese a estar plenamente identificado por los investigadores. Su ubicación y detención son parte de las diligencias prioritarias de los detectives de la policía civil y el Ministerio Público.

"DEFORMACIÓN VALÓRICA"

Quien también abordó el brutal femicidio en la provincia de Marga Marga fue el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, quien relató los primeros antecedentes a los que pudo acceder: "Una vecina habría escuchado un grito y concurrió al lugar, encontrando a una persona malherida en la puerta de la casa, y que esa persona, su hija, estaría fallecida al interior. Los primeros antecedentes indican que podría haber vinculación con una expareja que pudo haber cometido ese deleznable hecho".

A ello, la autoridad regional ministerial agregó que "esto corresponde a las acciones que han desarrollado lamentablemente los habitantes de nuestro país, en virtud de una deformación valórica y que llega a estos extremos, muchas veces provocado por el consumo de drogas".

Este macabro caso registrado en Villa Alemana vuelve a poner en evidencia la extrema violencia ejercida contra mujeres en contextos de relaciones de pareja y expareja, con dos víctimas de una misma agresión: una mujer asesinada y su madre sobreviviente de un ataque que también habría buscado terminar con su vida.

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