Brutal caso de bullying en San Antonio: investigan amenaza con cuchillo a niño de 10 años por parte de un compañero de escuela

Desesperada se encuentra la madre de un niño de 10 años, la cual denunció que su hijo fue amenazado con un arma blanca por un compañero de la escuela Cristo del Maipo, ubicada en la comuna de San Antonio, al sur de la región de Valparaíso.

Frente a ello, la unidad de convivencia escolar de la Dirección de Administración de Educación Municipal de la comuna tomó contacto con la dirección del establecimiento, para constatar la veracidad de los mismos y las acciones ejecutadas según protocolo.

En dicha comunicación se establece que fue el profesional psicólogo de la escuela quien dio cuenta a la apoderada de lo sucedido con el estudiante, indicándole que "estuvo presente en el momento en que su hijo recibió una amenaza con un cuchillo de mesa con punta redonda sin mango, siendo abordada la situación inmediatamente por dicho profesional para que el hecho no pasara a mayores", según el Municipio.

A continuación se escuchó el relato del niño, indicándole a la madre que serán activados los respectivos protocolos para esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes con quien resulte responsable del hecho, de acuerdo a lo que indica el propio reglamento interno de la escuela en cuestión.

Asimismo, desde la Dirección de Administración de Educación Municipal se le ofrecieron los apoyos necesarios, considerando la posible afectación emocional y el resguardo que se debe adoptar en estos casos con niños en etapa de formación.

Acerca del estudiante que habría realizado las amenazas, se informó que fue citada su apoderada, a quien se le dio cuenta de la situación vivida, además de las medidas que procederá a ejecutar la escuela, de acuerdo a los protocolos que exige la normativa ante hechos de alta gravedad, asegurando el debido proceso y la continuidad educativa.

"La situación se encuentra en etapa de investigación y levantamiento de antecedentes que permitan adoptar las medidas disciplinarias y entreguen seguridad a nuestra comunidad educativa, evitando además vulnerar el derecho a la educación que le asiste a los niños involucrados", cerraron desde el Municipio.

A través de las redes sociales, la madre del afectado señaló que "el establecimiento es la escuela Cristo del Maipo, siempre minimizan lo que sufre mi hijo, ya es mucho. Si la situación no pasó a mayores fue por un niño de otro curso que sostuvo al niño agresor, gracias a ese niño mi hijo arrancó y le pudo contar a un adulto".

PURANOTICIA