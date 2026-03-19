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Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector de Quebrada Alvarado en Olmué

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector de Quebrada Alvarado en Olmué

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Según información preliminar, 4 hectáreas han sido consumidas en la emergencia forestal denominada "El Maqui Alto".

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector de Quebrada Alvarado en Olmué
Jueves 19 de marzo de 2026 18:02
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Un incendio forestal se registra en el sector de Quebrada Alvarado, en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

El siniestro denominado "El Maqui Alto" presenta rápido avance, por lo que se ha generado un amplio despliegue de equipos de emergencia para evitar la propagación de las llamas.

Bomberos se encuentran en el lugar, mientras que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) despachó brigadas terrestres y de operaciones aéreas.

Según información preliminar, 4 hectáreas han sido consumidas en la emergencia forestal.

(Imagen: @INF0SCHILE)

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