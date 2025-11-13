Bodega Simón Bolívar entra en etapa clave: avanza estudio estructural que definirá su destino dentro del proyecto Parque Barón

En el marco de una nueva sesión del comité de gestión del proyecto Parque Barón, que se ejecuta en el borde costero de la comuna de Valparaíso, se informó que las obras alcanzan un 54% de avance. La instancia, que congregó a autoridades y representantes de las entidades involucradas, también permitió abordar uno de los puntos más relevantes y aún pendientes de la iniciativa: el futuro de la bodega Simón Bolívar.

En dicha estructura se proyecta la instalación de restaurantes, cafeterías, centros de eventos y otros locales comerciales que servirán como fuente de financiamiento para el mantenimiento del Parque Barón una vez que entre en funcionamiento. La idea es que este sector se convierta en el principal polo de actividad económica dentro del parque, generando ingresos que aseguren su sustentabilidad a largo plazo.

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, se detectaron dos problemas estructurales que impiden el funcionamiento comercial de la bodega: el primero, la inexistencia de una vía troncal o expresa que cumpla con las exigencias establecidas por la Ordenanza General de Construcción; el segundo, la falta de estacionamientos suficientes para recibir el flujo de público proyectado para esta zona porteña.

Ante esta situación, se dio inicio a un estudio estructural destinado a evaluar el estado actual de la bodega Simón Bolívar y determinar las acciones necesarias para resolver las observaciones detectadas. Y es que según dio a conocer la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, dicho estudio presenta avances que permitirán definir el destino del edificio y su integración definitiva dentro del plan general del Parque Barón.

"Para la implementación de la bodega Simón Bolívar ha avanzado también el estudio estructural para identificar el estado en el que se encuentra la bodega. El día de ayer se nos presentó y, por supuesto, con ese estudio poder avanzar en los distintos usos que puede tener la bodega Simón Bolívar y las inversiones que se requieren para ello", indicó la jefa comunal porteña en sesión del Concejo Municipal.

Otro tema analizado en el comité de gestión del Parque Barón dice relación con los destinos de la rotonda ubicada en el terreno, la cual, si bien, no es parte del proyecto como tal, sí es importante avanzar en ello, al igual que en el edificio de los deportes náuticos que se desempeñan en el sector, estructura de la que la expresó que "bien sabemos que esto viene dentro de una segunda etapa de lo que debería ser este proyecto Parque Barón, que debemos seguir empujando con fuerza".

Acerca de la obra en sí, comentó que "se pudo identificar un 54% de avance de lo que son las obras. A su vez también estuvimos proyectando las obras complementarias del Parque Barón, que sería básicamente el paradero, que sería el espacio de resguardo de los vecinos y vecinas que toman los buses eléctricos hacia Placilla y Rodelillo".

Sobre estas obras complementarias, se espera que a fines del primer semestre del próximo año se pueda hacer la entrega del paradero, pensando en que la adjudicación de la licitación está programada para mayo del 2026 y que las obras tienen un plazo de ejecución de 45 días."Esperamos que los plazos se vayan concretando en beneficio de la comunidad que toma los buses eléctricos", comunicó la jefa comunal.

