Baja segregada podría dejar lluvias durante el fin de semana en la región de Valparaíso

La región de Valparaíso podría registrar nuevas precipitaciones durante este fin de semana debido al ingreso de una baja segregada que afectaría a la zona central del país, según las proyecciones meteorológicas disponibles.

De acuerdo con los análisis de especialistas, el fenómeno comenzaría a manifestarse entre la noche del viernes y la jornada del sábado, abarcando parte importante de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

En el caso de la región de Valparaíso, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarían en sectores de la cordillera de la Costa y de la cordillera de Los Andes, aunque también existe la posibilidad de que se registren chubascos en distintas comunas de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y San Antonio.

Los expertos advierten que la evolución de este tipo de sistemas es altamente variable, por lo que la ubicación exacta de las precipitaciones y los montos asociados podrían experimentar modificaciones en los próximos días.

La baja segregada corresponde a un núcleo de aire frío en altura que suele generar inestabilidad atmosférica y precipitaciones de carácter irregular, motivo por el cual los pronósticos requieren un monitoreo constante a medida que se acerca la fecha del evento.

Mientras tanto, los organismos especializados continuarán actualizando la información meteorológica durante la semana para precisar el alcance que tendría este sistema en la región de Valparaíso y el resto de la zona central del país.

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