Bachelet desclasifica en Valparaíso anécdota con Piñera que la impulsó a postular a la ONU: "Yo te apoyo y te propongo"

Este martes 31 de marzo, en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la exPresidenta Michelle Bachelet protagonizó una nueva sesión del ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia”, instancia marcada por la conmemoración de los 20 años del primer gobierno paritario en Chile y por una revelación política que captó la atención de los asistentes.

En medio de su intervención, Bachelet sorprendió al relatar una anécdota hasta ahora poco conocida sobre el origen de su eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Según explicó, fue el exPresidente Sebastián Piñera quien la incentivó directamente a considerar ese desafío internacional.

“Quiero contarles una anécdota que poca gente sabe”, inició la exMandataria, detallando que durante uno de sus viajes a Chile —cuando se desempeñaba en Naciones Unidas— sostuvo reuniones habituales con el exGobernante. Fue en ese contexto donde él le planteó la idea: “Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?”.

Bachelet reconoció que en ese momento descartó de plano la posibilidad. “Le dije que no, que de ninguna manera postularía, porque jamás hubiera pensado ser secretaria general”, relató. Sin embargo, según su testimonio, el entonces Mandatario insistió: “Yo te apoyo y te propongo”.

La exjefa de Estado abordó también el escenario actual de su candidatura, marcado por la falta de respaldo del gobierno chileno. Pese a que fue presentada en su momento por el exPresidente Gabriel Boric y cuenta con apoyos internacionales como los de Brasil y México, la administración del Presidente José Antonio Kast decidió retirar el patrocinio.

Desde Cancillería, se argumentó que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito”.

Aun así, Bachelet reafirmó su intención de continuar en carrera. “Vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado vale la pena dar la pelea por ser la primera secretaria general”, sostuvo.

El conversatorio se desarrolló en el marco de una jornada dedicada a reflexionar sobre la democracia con perspectiva de género, junto a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. La actividad forma parte de un ciclo impulsado por el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP), que desde 2024 busca promover el análisis sobre los principales desafíos democráticos.

Desde Valparaíso, la intervención de Bachelet no solo aportó al debate sobre liderazgo femenino, sino que también abrió una ventana a las dinámicas políticas que, años atrás, marcaron el inicio de una aspiración que sigue en pie.

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