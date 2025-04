Autoridades visitan la Provincia de Los Andes e impulsan agenda de seguridad

Para relevar la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad y conocer las inquietudes de los alcaldes, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme junto a la Seremi de Seguridad Pública (i), Paula Gutiérrez, visitaron la provincia de Los Andes.

A primera hora, las autoridades regionales junto a los delegados provinciales de Petorca, San Felipe y Los Andes, y alcaldes de las comunas que conforman la Prefectura de Aconcagua, asistieron a la sesión del Sistema Táctico Operativo Policial, oportunidad en las que se revisó la labor desarrollada por Carabineros y las acciones preventivas impulsadas por los municipios en el último trimestre, destacando los buenos resultados en materia de compromisos cumplidos en torno a los planes comunales de seguridad.

Luego, las autoridades regionales junto al Delegado Cristian Aravena se trasladaron hasta la Delegación de Los Andes, para reunirse con los alcaldes de la provincia.

Al respecto, Riquelme señaló que “estamos haciendo un recorrido por las distintas provincias de la región de Valparaíso y partimos por la provincia de Los Andes, destacando la labor que acá se desarrolla y contrarrestando el centralismo que tenemos en la región. La idea es partir por los sectores que han estado un poco más alejados, para poner en valor, en primer lugar, la generación del Ministerio de Seguridad y cómo se ha ido armando y operativizando en la región a través de la Seremi Interina, Paula Gutiérrez, pero además poder reunirnos con los alcaldes de la provincia, para compartir información, conocer sus demandas y requerimientos y poder ir concordando líneas de trabajo para operativizar mejor el trabajo de seguridad que es una prioridad del Gobierno y de los ciudadanos”.

NUEVO MINISTERIO DE SEGURIDAD

La Seremi de Seguridad Pública (i), Paula Gutiérrez Huenchuleo, señaló que “el mandato que tiene el Ministerio de Seguridad Pública no es sólo el mando de ambas policías, la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, sino que también generar un espacio colaborativo en torno a la interoperatividad que debe tener cada una de las regiones y el país en general con los municipios, particularmente el trabajo que debemos desarrollar no sólo en términos de relación entre los equipos, sino que particularmente cómo esa información fluye hacia el Ministerio Público y logramos la efectividad en cada uno de los procesos investigativos”.

Respecto de este objetivo, la funcionaria destacó el trabajo que se realiza en las sesiones de Sistema Táctico Operativo Policial, como en el desarrollado durante la mañana de este miércoles, indicando que “hemos podido vislumbrar cuáles son los delitos que proliferan en algunos sectores, y hacernos cargo definiendo medidas preventivas y de control, pero esto supone también que la comunidad llevea cabo procesos de denuncia de manera segura y responsable a través del *4242 (Programa Denuncia Seguro), y hoy día también con algunos elementos que permite la Comisaría Virtual, que ha ampliado los delitos que se pueden denunciar bajo esa perspectiva, y que nos permita de esa manera focalizar los esfuerzos que tienen de manera operativa Carabineros de Chile a través de sus distintas unidades, equipos especializados pero también los equipos comunitarios que nos permiten tener una información más efectiva por parte de la ciudadanía y propender a realizar una labor mucho más eficiente”.

En nombre de los alcaldes, el titular de Los Andes, Manuel Rivera, indicó que “siempre es importante que las principales autoridades regionales estén en territorio, y particularmente en esta provincia, que como siempre hemos dicho, y particularmente los alcaldes, no es el patio trasero de la quinta región, es la puerta de entrada a la región de Valparaíso, a partir de todo lo que significa nuestra cordillera. Tanto el Delegado como la Seremi Interina nos acaban de decir, yo creo que lo más importante es la señal. Aquí hubo una señal política gigantesca a propósito del clima de inseguridad que vive en nuestro país, algo que nunca habíamos visto, es el tema principal de chilenas y chilenos, y obviamente andinas y andinos. Y en ese contexto, lo que uno pide como alcalde, es seguir trabajando colaborativamente como lo hemos hecho”.

ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES LOCALES

El jefe comunal enfatizó que “no solamente quedarnos con que vamos a seguir estrechando lazos para trabajar colaborativamente, sino que yo le voy a pedir a la Seremi Interina y obviamente al delegado presidencial, como representantes del Presidente de la República, es que tenemos una doble misión acá en la provincia de los Andes. Primero, no relajarnos: no porque tengamos buenos indicadores a propósito de lo que nos dice el STOP que acá se acaba de desarrollar, en que hemos trabajado colaborativamente y agradecemos al delegado presidencial ese trabajo con los municipios. En definitiva, por ese relajo, por tener buenos indicadores, no vamos a seguir bregando a lo que dice relación con la dotación de carabineros, con la coordinación con policías, sabiendo que además esta provincia, como dije al comienzo, es la puerta de entrada. Tenemos una doble misión, garantizar lo que significa el paso fronterizo de Los Libertadores, pero por sobre todo trabajar ahora que hay un ministerio, que los vecinos saben que hay más recursos, trabajar colaborativamente para que las expectativas ojalá estén de la mano en la realidad”.

En la misma línea, el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, relevó la necesidad de contar con mayor dotación policial para hacer frente a la migración del delito, como estaría ocurriendo desde la región Metropolitana hacia el Valle de Aconcagua. Indicó que “tal como lo decía el alcalde, el colega Rivera, somos la puerta de entrada, no el último rincón de la quinta región, pero principalmente Rinconada hoy día también es la puerta de entrada desde la región Metropolitana hacia el Valle del Aconcagua. Ustedes saben que en Colina y Santiago se han ido implementando trámites especiales con respecto a seguridad, principalmente Colina, y eso hace migrar un poco la delincuencia hacia las comunas vecinas, y nosotros somos los más próximos a ellos en este caso, y eso ha aumentado un poco la delincuencia en la comuna de Rinconada. Y aprovechando que está nuestro delegado regional aquí, (voy a decirle que) hay que hacer valer las verdaderas dotaciones que tiene Carabineros destinadas a las comunas. Nosotros tenemos tres vehículos destinados a la comuna de Rinconada que figuran en el padrón de Carabineros, tenemos una dotación de Carabineros y jamás se cumple eso”.

Agregó que “nosotros estamos con un equipo bastante grande de seguridad ciudadana, más de 18 personas en la comuna de Rinconada, dos vehículos, y dos vehículos llegando, dos vehículos nuevos más, para implementar el apoyo, en este caso a Carabineros, porque nosotros somos un apoyo, no más que eso, pero necesitamos el fuerte apoyo de Carabineros”.

El alcalde de San Esteban, Christian Ortega, manifestó que “es muy importante poder tener esta reunión con la autoridad a nivel regional, con el delegado, con la nueva Seremi del Ministerio de Seguridad, para nosotros poder plantear muchas de las demandas o necesidades que tenemos del mundo rural. El Valle de Aconcagua tiene un gran segmento de la población que es del mundo rural y creemos que esta reunión es muy importante para poder señalar algunos temas, algunas necesidades que tenemos. Fortalecer el trabajo que se hace acá en la provincia de los Andes, en algo tan importante como es la seguridad. En lo que respecta a nosotros en San Esteban es muy importante desde el punto de vista del mundo rural que también está viendo una realidad en cuanto a lo que refiere a la seguridad. Así que, esperamos poder compartir eso y también ver solución a las demandas nuestras”.

Las autoridades regionales comprometieron dar continuidad al trabajo que coordina el Delegado Provincial Cristian Aravena y además, realizar nuevas gestiones para apoyar los requerimientos planteados por los alcaldes en materia de seguridad.

