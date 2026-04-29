Autoridades inspeccionan la ruta 68 para instalar cámaras de alta tecnología contra la delincuencia en la región de Valparaíso

Autoridades regionales realizaron un recorrido técnico por distintos puntos estratégicos de la ruta 68, con el objetivo de inspeccionar zonas donde se instalarán cámaras de televigilancia en el marco de la Ley N°21.750. La idea era escuchar la visión de los expertos en seguridad para establecer los sectores donde más se necesita esta tecnología, tanto para hacer un seguimiento en materia de tránsito como de investigación en casos de delitos.

El objetivo es fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de monitoreo en puntos clave de la Ruta 68, así como también en el Troncal Sur y la Vía Las Palmas. Esto, con la implementación de tecnología avanzada, incluyendo cámaras con visión térmica y sistemas de lectura de patentes, entre otras características.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, explicó que la Ley N° 21.750 establece un procedimiento para gatillar esta inversión, lo que permitirá “tener las suficientes cámaras para hacer una suerte de cerrojo de seguridad. Cámaras de la mejor tecnología, con visión infrarroja, lectura de patente, iluminación. Con esto, queremos dar como Gobierno una batalla frontal contra la delincuencia”.

La autoridad regional además, destacó “la colaboración público-privada, que es lo que estamos viendo acá. La colaboración de Carabineros, el Ministerio de Obras Públicas, las concesionarias y el Ministerio de Seguridad, que es el que gatilla el procedimiento de acuerdo a la ley. Ahora queda en manos de los equipos técnicos que hacen el levantamiento para, idealmente,tener, antes de fin de año, instaladas las cámaras y, con ello, enfrentar la inseguridad con mayor fuerza”.

Por su parte, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, indicó que “para nosotros como Gobierno, un eje fundamental es la seguridad. Por lo mismo, nos encontramos acá con el delegado presidencial, con el seremi de Seguridad, además de Carabineros, constatando cuáles son los puntos críticos de la ruta 68, que es donde se instalarían las cámaras. Las zonas las determina carabineros dado que, ellos cuentan con la información de los puntos críticos. Son cámaras de última generación, que tienen una amplia visión y alcance de casi dos kilómetros, reconocen el calor, entre otras características”.

El seremi de Seguridad, Hernán Silva, detalló que “esto es una muestra más del mandato que nos ha dado el Presidente José Antonio Kast, de trabajar en terreno colaborativamente y eficazmente en medidas que atiendan las necesidades de las personas en el más breve plazo. Por eso estamos acá, para iniciar este proceso de análisis y de entrega de información por parte de Carabineros de Chile, que tiene el conocimiento profundo de la situación que sucede a nivel de las rutas, tanto desde el punto de vista de los riesgos viales como de los riesgos asociados a la delincuencia. Con ese insumo será posible utilizar los recursos de la mejor manera posible, en este caso mediante cámaras de vigilancia de última generación que permitan la identificación y la reacción oportuna ante hechos de trascendencia que puedan suceder en términos de accidentes o delitos”.

Desde Carabineros, el coronel Jaime Camps, prefecto de Valparaíso, manifestó que esta iniciativa “va en directo beneficio a la seguridad y el monitoreo de la ruta, no tan solo desde el ámbito vial, sino que también de los distintos delitos que se cometen, ya sea a transporte de alto tonelaje, como a vehículos menores que transitan por esta vía. Son cámaras que cumplen con otro estándar, moderno, actualizado, infrarrojo y también, con inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, pausas o conductas anómalas, tanto de las personas como detenciones de vehículos en la ruta”.

PURANOTICIA