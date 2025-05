Arturo Barrios competirá para seguir como Diputado por Valparaíso: "Trabajamos como si fuéramos candidato a Presidente"

Fue el martes 6 de mayo cuando Arturo Barrios Oteiza asumió oficialmente como Diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, reemplazando al ahora senador Tomás de Rementería, quien asumió el cupo que debió dejar Isabel Allende.

Un poco más de dos semanas después, el militante del Partido Socialista (PS) conversó con Puranoticia.cl respecto a su visión de región y los desafíos que tendrá, confirmando que competirá en la Elección Parlamentaria para permanecer en el escaño.

"Claro, ahí tiene que definirlo la Comisión Política del Partido Socialista, pero somos equipo con Tomás (De Rementería) y estamos trabajando juntos, así que ahí lo vamos a ver", confesó el parlamentario por la zona costera de la Quinta Región.

Consultado respecto a si esta decisión significa que Tomás de Rementería competirá en la Elección Parlamentaria de noviembre de 2025 como candidato al Senado, Barrio dijo que "eso tiene que decidirlo él y creo que esa es una conversación que vamos a realizar por ahí por el mes de agosto. Él hoy es Senador, sin ningún lugar a dudas".

Respecto a su presencia en la región de Valparaíso, el legislador –al menos hasta el 11 de septiembre de 2026– comentó a Puranoticia.cl que "yo soy una persona que siempre ha habitado en la comuna de Algarrobo, desde los 5 años, entonces tengo bastante relación con el litoral central. Se dio esta situación y el PS me definió a mí como reemplazo de De Rementería, que pasó a ser Senador por la inhabilidad que recayó en Isabel Allende. Ahora estamos haciendo un trabajo como si fuéramos candidato a Presidente de Chile. Yo soy todo terreno, las 24 horas y todos los días de la semana".

Barrios también recordó lo que fue su anterior aventura electoral, el 2010, cuando compitió en la Parlamentaria por el antiguo Distrito 10 del interior de la V Región: "Yo sabía que no iba a salir electo, pero fue una decisión del partido, saqué 13 mil votos y no pude ser Diputado porque íbamos a poner diques de contención por lo de Marco (Enríquez-Ominami) y Carlos (Ominami) que se fueron del partido".

De esta manera, confirmó que en aquel momento compitió para tapar el hoyo que habían dejado los Ominami: "Así es, y fuimos a evitar que la derecha duplicara, cosa que no ocurrió porque salió el candidato Cerda, de la DC, y yo fui en dupla con Nelson Ávila. Sabía que no iba a salir electo, pero saqué votos que me sorprendieron porque es un distrito muy grande, de Quillota, Calera, Quintero, Puchuncaví, etcétera".

El primer vicepresidente del Partido Socialista también se refirió a la Primaria oficialista de cara a la Elección Presidencial, de la que indicó que "estamos trabajando a full. Carolina Tohá es una gran candidata, que va de menos a más. Es importante lo que ocurra en los próximos días, donde hemos logrado construir una Primaria, con Jara, Mulet, Winter y Tohá. Yo la conozco desde los tiempos de Federici, la conozco de hace mucho tiempo, es una gran amiga y es una persona que tiene características y liderazgo para ser candidata a Presidenta y Presidenta de Chile".

Finalmente, el diputado Arturo Barrios sostuvo que "ahora, paso a paso. Vamos a ganar la Primaria, luego la primera vuelta y después la segunda vuelta. Son tres elecciones distintas y creo que Carolina Tohá tiene mucha fuerza para aquello".

